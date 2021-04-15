Российские экипажи Су-25СМ проведут совместные тактические учения в Таджикистане

Душанбе, 15 апреля. Звено штурмовиков Су-25СМ отправлено с аэродрома российской военной базы в Киргизии на аэродром Гиссар в Таджикистане для участия в совместном тактическом учении.

Российские боевые самолеты будут оказывать поддержку объединенной группировке войск с воздуха. Во время практических занятий экипажи Су-25СМ будут выполнять задачи по поиску замаскированных баз условного врага, отработают нанесение ракетно-бомбовых ударов по целям, а также будут учиться приемам ухода от атак переносных зенитных ракетных комплексов противника.

В учениях принимают участие более 3,5 тысячи военнослужащих 201-й военной базы Вооруженных сил Республики Таджикистан, которые проводятся под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

Всего к тренировкам привлечено около 2,5 тысячи военнослужащих с российской стороны, задействовано до 400 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Ранее экипажи танков ЦВО уничтожили условного противника на учениях под Оренбургом.