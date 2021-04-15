Актер Дмитрий Певцов призвал вспомнить о хорошем опыте советских «пятилеток»

Москва, 15 апреля. Народный артист РФ Дмитрий Певцов предлагает вернуть «пятилетки» на государственном уровне. По его словам, только при экономическом планировании страна сможет «рвануть» вперед.

Согласно новым данным ВЦИОМ, значительная часть россиян вообще не планирует свою жизнь. Актер Дмитрий Певцов считает, что люди просто не понимают, какое будущее у страны, поэтому и не мыслят глобально.

«Когда сломали Советский Союз, нас убедили, что рынок – это хорошо. Рынок, мол, сам себя регулирует. Только забыли предупредить, что эта «регулировка» от кризиса к кризису сильно отражается на простом человеке», — заявил Певцов в беседе с INFOX.

Он считает, что необходимо вспомнить о хорошем, а главное результативном опыте советских «пятилеток». Переход к планированию, по мнению актера, облегчит жизнь людей и четко наметить путь страны.

«Население не понимает, что будет в будущем. Впереди – одни вопросы без ответов. Плывем без руля и ветрил. Шаг вперед, два шага назад», — объяснил свою точку зрения Дмитрий Певцов.

Не так давно народный артист сообщил, что вакцинировался. Он призвал всех россиян последовать его примеру и не относится халатно к своему здоровью. Певцов отметил, что он полностью доверяет разработке российских ученых и привился «Спутником V».