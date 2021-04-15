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Загадочная смерть подозреваемого в госперевороте вызвала протесты среди жителей Комор
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков
Весь мир

Загадочная смерть подозреваемого в госперевороте вызвала протесты среди жителей Комор

Отставной майор коморской армии умер в ходе допроса по делу о госперевороте. Оппозиция обвинила власти островов в применении жестоких пыток.

Морони, 15 апреля. Жители Коморских островов оказались возмущены действиями властей и обвинили силовиков в применении пыток, убийстве и нарушениях канонов ислама. Протесты спровоцировала загадочная гибель отставного майора Акима Ба Пале.

Мужчину задержали несколько дней назад по подозрению в подготовке госпереворота. Ба Пале отправили в воинскую часть на острове Анжуан, где следователи проводили допрос. Однако там он умер. Позднее начальник штаба по безопасности в администрации президента заявил, что у майора были серьезные проблемы со здоровьем — гипертония и COVID-19.

«Во время допроса он признал факт подготовки госпереворота и даже назвал имена сообщников. Когда майору стало плохо, его срочно отправили в больницу, но Ба Пале умер. Семье сказали, что он похоронен в родной деревне его супруги», — заверил чиновник.

Однако очевидцы похорон сообщили, что видели на теле умершего следы крови, также у него оказалась проломлена голова. Кроме того, на покойном отсутствовал саван, что идет вразрез с канонами ислама. Последний факт вызвал наибольшее возмущение среди жителей островов.

Родственники потребовали провести эксгумацию тела с целью удостовериться, что в могиле действительно находится Аким Ба Пале. Они также планируют установить истинную причину смерти офицера.

Оппозиция открыто обвинила власти в устранении политических соперников и нарушении норм ислама, а также призвала граждан к массовым акциям протеста.

Министр внутренних дел африканской страны Мохамед Дауд отрицает, что власти имеют отношение к гибели бывшего военнослужащего или к его варварскому погребению.

«Это просто бесчеловечно и недопустимо. Ни начальника штаба, ни меня не оповещали о сложившейся ситуации», — заявил силовик.

Дауд инициировал расследование произошедшего. По его словам, за делом пристально наблюдает глава государства Азали Ассумани.

африка коморские острова
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