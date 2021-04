Демпартия США требует начать реформу Верховного суда

Вашингтон, 15 апреля. Демократическая партия США представила законопроект по расширению состава Верховного суда Соединенных Штатов. Об этом в своем Twitter сообщил член палаты представителей от штата Нью-Йорк Мондер Джонс.

Our democracy is under assault, and the Supreme Court has dealt the sharpest blows.



To restore power to the people, we must #ExpandTheCourt.



That's why I'm introducing the Judiciary Act of 2021 with @RepJerryNadler, @RepHankJohnson, and @SenMarkey to add four seats to SCOTUS. https://t.co/iW0hlmIpwk