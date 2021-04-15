Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 апреля 21:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:39
Политика
Немецкий политолог считает Байдена «крепким орешком» для Путина
21:35
Политика
Валентина Матвиенко встретилась с председателем парламента Молдавии
21:32
Армия
Шойгу: Основные задачи по преобразованию ВС РФ выполнены
21:32
Общество
Топ-5 мировых достопримечательностей, которые были объяты пламенем
21:30
Весь мир
Демпартия США требует начать реформу Верховного суда
21:30
Политика
Санкции США против России не удивили главу Крыма
21:30
Общество
Топ-10 легендарных хитов Аллы Пугачевой
21:25
Происшествия
Сирены воздушной тревоги сработали в израильском Сдероте
21:25
Политика
Джо Байден заявил о необходимости готовиться к следующей пандемии
21:24
Шоу-бизнес
Гагарина и Исхаков воссоединились ради дочери Мии
21:24
Общество
Солист «Галасов 3Места» заявил о сильном испуге организаторов Евровидения
21:23
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала забавное видео с подросшей дочкой
21:22
Шоу-бизнес
Супруга футболиста Павла Мамаева отреагировала на обвинения Малахова
21:21
Шоу-бизнес
Зиверт восхитила Пугачеву современным исполнением песни «Айсберг»
21:21
Политика
Громкое признание Трампа о вакцинах от коронавируса ударило по репутации Байдена
21:21
Шоу-бизнес
Евгений Воловенко раскрыл правду об отношениях с актрисой Екатериной Климовой
21:17
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова едко высказался об иске Лидии Федосеевой-Шукшиной
21:16
Шоу-бизнес
Ставшая в третий раз мамой Галина Боб показала снимок из роддома
21:15
Политика
Анкара заверила, что не поддерживает ни одну из сторон в отношениях России и Украины
21:13
Весь мир
Сергей Лавров встретился с премьер-министром переходного правительства Ливии
Все новости
Демпартия США требует начать реформу Верховного суда
pixabay.com  /  Free-Photos
Весь мир

Демпартия США требует начать реформу Верховного суда

Конгрессмен от демократической партии внес на рассмотрение законопроект по реформе Верховного суда США.

Вашингтон, 15 апреля. Демократическая партия США представила законопроект по расширению состава Верховного суда Соединенных Штатов. Об этом в своем Twitter сообщил член палаты представителей от штата Нью-Йорк Мондер Джонс.

«На нашу демократию совершено нападение, и Верховный суд нанес самые сильные удары. Чтобы восстановить власть народа, мы должны расширить суд», — объявил он.

Это заявление прозвучало менее чем через неделю после того, как президент Джо Байден озвучил планы по созданию межпартийной комиссии, которая должна рассмотреть вопрос о расширении состава Верховного суда с девяти до 13 человек. Цель Комиссии состоит в том, чтобы за 6 месяцев работы дать анализ основных аргументов в общественной дискуссии за и против реформы Верховного суда и достичь консенсуса между республиканцами и демократами. Внезапное заявление конгрессмена-демократа вызвало бурю негодования среди представителей Республиканской партии.

«Вы, ребята, собираетесь сделать это. Вы собираетесь сделать это. И это пугает, это неправильно, и страна это понимает», — так отреагировал на сообщение о законопроекте республиканец Джим Джордан.

Демпартия США требует начать реформу Верховного суда
Global Look Press  / Andy Martin Jr.

По мнению аналитиков, после победы Джо Байдена и усилении позиций демократов в Сенате США, а также обладая большинством в Палате представителей, верхушка Демократической партии может попытаться преобразовать политическую систему страны из двухпартийной в так называемую «полуторопартийную», когда номинально борьбу за власть ведут две политические силы, но реально все ключевые позиции удерживает лишь одна из них. Об этом, среди прочего, свидетельствуют заявления администрации Белого дома о легализации мигрантов, находящихся в стране. Этот шаг резко изменит электоральные предпочтения «красных» штатов, поскольку мигранты в большинстве голосуют за демократов.

Единственным органом, способным помешать реализовать этот план, остается Верховный суд, в котором голоса распределены в пропорции 6:3 в пользу республиканцев. Учитывая пожизненные полномочия судей, получить в нем большинство демократы могут только введя в состав Суда новых членов.

Верховный суд является гарантом конституции, а потому связанные с ним манипуляции носят крайне рискованный характер. Многие воспринимают такие действия как подрыв основ американского федерализма. А учитывая сохраняющуюся поляризацию общества, это может стать искрой, которая зажжет всю страну.

сша верховный суд судебная реформа
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Новости партнеров
Все новости / Весь мир / Демпартия США требует начать реформу Верховного суда
Рейтинг@Mail.ru