Демпартия США требует начать реформу Верховного суда

Вашингтон, 15 апреля. Демократическая партия США представила законопроект по расширению состава Верховного суда Соединенных Штатов. Об этом в своем Twitter сообщил член палаты представителей от штата Нью-Йорк Мондер Джонс.

«На нашу демократию совершено нападение, и Верховный суд нанес самые сильные удары. Чтобы восстановить власть народа, мы должны расширить суд», — объявил он.

Our democracy is under assault, and the Supreme Court has dealt the sharpest blows.



To restore power to the people, we must #ExpandTheCourt.



That's why I'm introducing the Judiciary Act of 2021 with @RepJerryNadler, @RepHankJohnson, and @SenMarkey to add four seats to SCOTUS. https://t.co/iW0hlmIpwk — Rep. Mondaire Jones (@RepMondaire) April 15, 2021

Это заявление прозвучало менее чем через неделю после того, как президент Джо Байден озвучил планы по созданию межпартийной комиссии, которая должна рассмотреть вопрос о расширении состава Верховного суда с девяти до 13 человек. Цель Комиссии состоит в том, чтобы за 6 месяцев работы дать анализ основных аргументов в общественной дискуссии за и против реформы Верховного суда и достичь консенсуса между республиканцами и демократами. Внезапное заявление конгрессмена-демократа вызвало бурю негодования среди представителей Республиканской партии.

«Вы, ребята, собираетесь сделать это. Вы собираетесь сделать это. И это пугает, это неправильно, и страна это понимает», — так отреагировал на сообщение о законопроекте республиканец Джим Джордан.

Global Look Press / Andy Martin Jr.

По мнению аналитиков, после победы Джо Байдена и усилении позиций демократов в Сенате США, а также обладая большинством в Палате представителей, верхушка Демократической партии может попытаться преобразовать политическую систему страны из двухпартийной в так называемую «полуторопартийную», когда номинально борьбу за власть ведут две политические силы, но реально все ключевые позиции удерживает лишь одна из них. Об этом, среди прочего, свидетельствуют заявления администрации Белого дома о легализации мигрантов, находящихся в стране. Этот шаг резко изменит электоральные предпочтения «красных» штатов, поскольку мигранты в большинстве голосуют за демократов.

Единственным органом, способным помешать реализовать этот план, остается Верховный суд, в котором голоса распределены в пропорции 6:3 в пользу республиканцев. Учитывая пожизненные полномочия судей, получить в нем большинство демократы могут только введя в состав Суда новых членов.

Верховный суд является гарантом конституции, а потому связанные с ним манипуляции носят крайне рискованный характер. Многие воспринимают такие действия как подрыв основ американского федерализма. А учитывая сохраняющуюся поляризацию общества, это может стать искрой, которая зажжет всю страну.