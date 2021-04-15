Николай Басков нежно поздравил Аллу Пугачеву с 72-летием

Москва, 15 апреля. «Золотой голос» России Николай Басков поздравил свою коллегу, певицу Аллу Пугачеву с днем рождения и показал совместное селфи с артисткой.

Легендарная исполнительница в четверг, 15 апреля, принимает поздравление с 72-летием от друзей и звезд шоу-бизнеса. Вслед за многочисленными знаменитостями поспешил поздравить Примадонну и Николай Басков. В своем Instagram-аккаунте он трогательно обратился к артистке, а также показал редкий совместный снимок с именинницей.

«С днем рождения, единственная и неповторимая, Алла! Здоровья и долгих лет», — пожелал Басков.

В комментариях присоединились к поздравлением артиста и оставили много теплых слов в адрес Пугачевой. С утра певицу ожидал сюрприз от наследников Лизы и Гарри. Дети устроили звездной маме целый концерт. Они приготовили ей стихотворения, а также смастерили подарки своими руками. Многие коллеги Примадонны поделились в архивными снимками с именинницей. Памятные фото опубликовал юморист Ефим Шифрин, с которым исполнительница дружит уже долгие годы, а также композитор Игорь Николаев.

В честь 72-летия Примадонны на сайте ФАН был опубликован большой материал о певице. Она ушла со сцены больше десяти лет назад, но ее композиции до сих пор у всех на слуху. Ей удалось подняться на недосягаемую высоту и оставаться на пьедестале долгие годы