Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 апреля 20:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:17
Наука
Биологи создали гибридные эмбрионы человека и макаки
20:17
Спорт
Италия обвинила Турцию в попытке забрать матчи Евро-2020
20:17
Экономика
Подготовку закона для саморегулируемых организаций рассмотрят в Госдуме
20:17
Шоу-бизнес
Снимок Ольги Бузовой в купальнике вызывал неоднозначную реакцию у фанатов
20:16
Общество
ФАН поздравляет Аллу Борисовну Пугачеву с 72-летием!
20:16
Весь мир
Кто стоит за нападением на аэропорт Эрбиля в Ираке
20:13
Общество
«Уральские авиалинии» запустили односторонний рейс из Таджикистана в Пермь
20:12
Общество
Дочь Рязанова назвала голливудский ремейк «Иронии судьбы» вампукой
20:12
Общество
Антитела альпака могут использовать для создания лекарства от коронавируса
20:11
Политика
Активисты BLM возвели баррикады вокруг полицейского участка в пригороде Миннеаполиса
20:10
Армия
Российские военнослужащие установят более двух тысяч мишеней для учений в Таджикистане
20:10
Общество
Аксенов пояснил, почему Крым не будет вводить жесткий локдаун из-за COVID-19
20:04
Весь мир
Карантин вызвал в Ботсване волну гендерного насилия
20:03
Армия
Американские СМИ объяснили, почему США отменили заход эсминцев в Черное море
20:03
Политика
Политолог Светов выступил за кадровые изменения в руководстве парламентских партий России
20:02
Общество
Крымчане испугались, что строительство новых туробъектов «съест» заповедники и парки
20:02
Общество
Названы возможные сроки открытия Испании для россиян
20:01
Происшествия
Россиянин пытался провезти семерых мигрантов при помощи взятки во Внуково
20:01
Армия
Авторы NI назвали три главных достоинства советского танка Т-34
20:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как давно Голливуд поклоняется Сатане и кто из звезд вдохновлялся им
Все новости
Пользователи Google столкнулись с неполадками в работе сервисов
flickr.com  /  Carlos Luna
Технологии

Пользователи Google столкнулись с неполадками в работе сервисов

Большинство пользователей столкнулись с неполадками в работе Google-документов и облачного хранилища Google Drive. Виновниками проблемы оказались блокировщики рекламы.

Москва, 15 апреля. Большинство пользователей столкнулись с неполадками в работе Google-документов и облачного хранилища Google Drive. Виновниками проблемы оказались блокировщики рекламы.

Часть юзеров жаловалась на некорректную работу редактирования файлов и документов в течение нескольких дней. Проблему вскоре прокомментировал менеджер по продукту корпорации Реми Бургер на своей странице в социальной сети Twitter. Он сообщил, что блокировщики рекламы EasyList и AdBlock изменили свои алгоритмы.

«К сожалению, это вне нашей компетенции. Либо добавьте адрес сервиса в список разрешенных сайтов, либо полностью отключите блокировку рекламы на этой странице, чтобы исправить неполадки», — посоветовал Бургер.

Представители блокировщиков поблагодарили интернет-пользователей за их сообщения о некорректной работе и пообещали разобраться с проблемой в кратчайшие сроки. Последний раз значительные сбои в работе Google наблюдались 23 марта. Больше всего жалоб поступало из США.

google проблемы блокировщики
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Новости партнеров
Все новости / Технологии / Пользователи Google столкнулись с неполадками в работе сервисов
Рейтинг@Mail.ru