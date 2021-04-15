Пользователи Google столкнулись с неполадками в работе сервисов

Москва, 15 апреля. Большинство пользователей столкнулись с неполадками в работе Google-документов и облачного хранилища Google Drive. Виновниками проблемы оказались блокировщики рекламы.

Часть юзеров жаловалась на некорректную работу редактирования файлов и документов в течение нескольких дней. Проблему вскоре прокомментировал менеджер по продукту корпорации Реми Бургер на своей странице в социальной сети Twitter. Он сообщил, что блокировщики рекламы EasyList и AdBlock изменили свои алгоритмы.

«К сожалению, это вне нашей компетенции. Либо добавьте адрес сервиса в список разрешенных сайтов, либо полностью отключите блокировку рекламы на этой странице, чтобы исправить неполадки», — посоветовал Бургер.

Представители блокировщиков поблагодарили интернет-пользователей за их сообщения о некорректной работе и пообещали разобраться с проблемой в кратчайшие сроки. Последний раз значительные сбои в работе Google наблюдались 23 марта. Больше всего жалоб поступало из США.