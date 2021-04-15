Глава Нацразведки США выступила за диалог с российской стороной

Вашингтон, 15 апреля. Разрядка в отношениях с Россией требует не только введения санкций, но и диалога. С таким заявлением выступила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден утвердил документ о внедрении новой партии антироссийских санкций, направленных на физических лиц и организации РФ. Белый дом также решил выслать из страны десять российских дипломатов.

Как стало известно ранее, спикер Госдумы России назвал ограничения Вашингтона недружественными и предсказуемыми.