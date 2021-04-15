Топ-10 легендарных хитов Аллы Пугачевой

Примадонне российской эстрады 15 апреля исполнилось 72 года. Несмотря на то, что официально Алла Пугачева покинула сцену больше 10 лет назад, ее место на музыкальном пьедестале России пока никто не занял. На счету певицы больше сотни сольных пластинок, проданных общим тиражом в 250 миллионов экземпляров, в репертуаре около 500 песен. ФАН составил список самых популярных хитов Аллы Пугачевой за все время ее карьеры.

Волшебник-недоучка

Кадр из клипа «Алла Пугачева - Волшебник недоучка» /

Авторы песни — Александр Зацепин (музыка) и Леонид Дербенев (стихи). Композиция стала саундтреком к детской музыкальной сказке «Отважный Ширак» 1976 года. Знаменитая строчка «Даром преподаватели время со мною тратили» позже стала своеобразным афоризмом.

Сама песня в шуточной форме рассказывает о неудавшемся юном волшебнике, который все не мог научиться правильно колдовать. Пугачева включила композицию в свой первый альбом «Зеркало души».

Любовь, похожая на сон

Кадр из клипа «Алла Пугачева - Любовь, похожая на сон» /

Песню «Любовь похожая на сон» написали композитор Игорь Крутой и поэтесса Валерия Горбачева. В 1994 году Филипп Киркоров, на то время еще супруг Пугачевой, услышал композицию в исполнении примадонны и настоял на том, чтобы Алла включила песню в свой репертуар. И не прогадал — она стала очередным хитом в копилке королевы российской эстрады.

Мне нравится...

Кадр из клипа «Алла Пугачёва - Мне нравится» /

Эта песня была исполнена Пугачевой специально для фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Именно голосом примадонны Надя (Барбара Брыльска) пела ее под гитару. Музыку на стихи Марины Цветаевой написал Михаил Таривердиев.

Айсберг

Кадр из клипа «Алла Пугачева - Айсберг» /

А вот эта композиция стала настоящим яблоком раздора между Пугачевой и Ольгой Зарубиной. Автор песни, Игорь Николаев, сначала выбрал в качестве исполнительницы Аллу Борисовну. Но примадонна отказалась, объяснив тем, что не знает, как лучше ее спеть. Тогда Николаев предложил исполнить «Айсберг» Зарубиной. Потом Пугачева передумала и, хотя Ольга уже успела выступить с песней в Театре эстрады, все равно сделала ее суперхитом, исполнив ее на свой манер.

А знаешь, все еще будет

Кадр из клипа «Алла Пугачёва - А знаешь, все еще будет» /

Написали песню Марк Минков (музыка) и Вероника Тушнова (слова). Многим запомнилось, как Пугачева исполнила композицию вместе со своей 11-летней дочкой Кристиной на «Голубом огоньке» в честь 8 марта 1983 года. Никто и подумать не мог, что рядом с примадонной стоит будущая известная певица Кристина Орбакайте.

Опять метель

Кадр из клипа «Алла Пугачева - Опять метель» /

Музыку для этой композиции написал Константин Меладзе, а текст — Джахан Поллыева. Песня стала саундтреком к фильму «Ирония судьбы. Продолжение». Интересно, что исполняет ее Пугачева снова в дуэте со своей дочкой, только уже повзрослевшей и успешной Кристиной Орбакайте. Услышали эту песню поклонники в 2007 году, как раз тогда, когда и вышло продолжение знаменитой «Иронии судьбы или с легким паром».

Этот мир

Кадр из клипа «Алла Пугачева - Этот мир» /

«Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной», — вся страна подпевает Пугачевой на этой композиции. Написали ее Александр Зацепин и Леонид Дербенев.

«Когда мне было 16 лет, я его звала дядя Леня, когда стала известной — Леонид Петрович, теперь я — Алла Борисовна, а он для меня — Ленечка, — сказала Пугачева на творческом вечере Леонида Дербенева в 1989 году.

Напомним, поэта-песенника не стало в 1995-м.

Миллион алых роз

Кадр из клипа «Алла Пугачева - Миллион алых роз» /

Пожалуй, одна из первых песен, приходящих в голову при упоминании имени Аллы Пугачевой. Впервые она прозвучала 2 января 1983 года в «Новогоднем аттракционе».

На самом деле, эта композиция — кавер. Поэт Андрей Вознесенский написал текст на уже готовую мелодию песни «Подарила Мариня девочке жизнь» Раймонда Паулса, которую исполняла Айе Кукуле.

Сюжет песни «Миллион алых роз» излагает одну из легенд о поступке грузинского художника Нико Пиросмани, влюбленного во французскую актрису Маргариту де Севр, которая выступала на подмостках Тифлиса в 1905 году.

Позови меня с собой

Кадр из клипа «Алла Пугачева - Позови меня с собой» /

Изначально эту песню исполняла Татьяна Снежина, она же автор композиции. В 23 года Снежина трагически погибла в ДТП вместе со своим женихом и друзьями, а через два года благодаря стараниям родственников песни Татьяны попали в репертуар Примадонны, в том числе и эта.

Не отрекаются любя

Кадр из клипа «Алла Пугачева - Не отрекаются любя» /

Автор песни, Марк Минков, написал музыку на стихи Вероники Тушновой. Композиция вошла в репертуар дебютной пластинки Пугачевой «Зеркало души». Впервые прозвучала она в 1977 году и стала всесоюзным хитом, а также стала ярким номером легендарной концертной программы «Женщина, которая поёт».

Сама Пугачева говорила, что песня собиралась буквально по крупицам, а ее исполнение определялось уже на сцене. Критики уверены — драматизм артистки полностью раскрыла именно эта композиция.