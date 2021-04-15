Следы деятельности человека обнаружены на 97% площади Земли

Лондон, 15 апреля. Анализ того, как изменилось состояние Земли за последние 500 лет, провели британские специалисты Кембриджского университета.

Им удалось установить, что на планете осталось только 2–3% мест, которые еще не тронуты человеком. Самые большие территории такого рода располагаются в России в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также на севере Канады, в некоторых частях Конго, Амазонки и Сахары.

Исследование проводилось под руководством научного сотрудника Кембриджского университета Эндрю Пламптра. В итоге специалисты установили, что в результате деятельности человека было затронуто 97% уголков суши. Данные опубликованы в научном журнале Frontiers in Forests and Global Change.

Ежегодно на Землю выпадает почти пять тысяч тонн космической пыли. При этом ее сложно обнаружить из-за воздействия осадков в виде дождей и снега, объяснили ученые.