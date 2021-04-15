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Следы деятельности человека обнаружены на 97% площади Земли
pixabay.com
Наука

Следы деятельности человека обнаружены на 97% площади Земли

Анализ того, как изменилось состояние Земли за последние 500 лет, провели британские специалисты Кембриджского университета.

Лондон, 15 апреля. Анализ того, как изменилось состояние Земли за последние 500 лет, провели британские специалисты Кембриджского университета.

Им удалось установить, что на планете осталось только 2–3% мест, которые еще не тронуты человеком. Самые большие территории такого рода располагаются в России в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также на севере Канады, в некоторых частях Конго, Амазонки и Сахары.

Исследование проводилось под руководством научного сотрудника Кембриджского университета Эндрю Пламптра. В итоге специалисты установили, что в результате деятельности человека было затронуто 97% уголков суши. Данные опубликованы в научном журнале Frontiers in Forests and Global Change.

Ежегодно на Землю выпадает почти пять тысяч тонн космической пыли. При этом ее сложно обнаружить из-за воздействия осадков в виде дождей и снега, объяснили ученые.

земля человек деятельность
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