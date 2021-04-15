Президент ЦАР выразил соболезнования по поводу смерти главы Верховного суда

Банги, 15 апреля. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера выразил соболезнования по поводу смерти председателя Верховного суда Жозе Кристиана Лондумона. Глава государства подписал книгу памяти, которая посвящена умершему.

«Ушел великий человек, который трудился на благо центральноафриканской судебной системы. Он придерживался принципов справедливости и любил республику. В связи с трагическими обстоятельствами я хочу выразить искренние соболезнования от имени всего народа», — заявил Туадера.

Лондумон скончался 27 марта в столице ЦАР. Судья заразился COVID-19 и не смог справиться с болезнью.

Ранее центральноафриканский лидер посетил похороны бригадного генерала Мишеля Салле, который в разное время возглавлял МИД, министерство безопасности и ведомство водных ресурсов республики. Причиной смерти экс-чиновника также стал коронавирус.