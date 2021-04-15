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Директор ФСБ рассказал о разрушении структуры ИГ в Сирии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России
Весь мир

Директор ФСБ рассказал о разрушении структуры ИГ в Сирии

Александр Бортников выступил на конференции Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.

Санкт-Петербург, 15 апреля. России удалось существенно подорвать боевой потенциал террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ) в Сирии. Об этом рассказал директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Глава ФСБ выступил на конференции Межпарламентской ассамблеи стран СНГ в Санкт-Петербурге.

По словам Бортникова, Россия в сотрудничестве с сирийскими армейскими подразделениями смогла разрушить организационную структуру «Исламского государства» и пресечь каналы финансового обеспечения боевиков.

«От открытого противостояния бандиты вынужденно перешли к диверсионной войне. Практически ежедневно происходят нападения на объекты правительственных войск. Целями посягательств все чаще становятся сдавшиеся властям бывшие исламисты и члены их семей», — сказал он.

Директор ФСБ отметил, что после поражения в странах Ближнего Востока террористы ИГ начали концентрировать свое внимание на рубежах Азии и Африки, и это представляет собой новую угрозу.

Ранее о полном разгроме террористов «Исламского государства» в Сирии говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он заметил, что именно участие России позволило недопустить распространение угрозы в другие страны. В том числе и в Россию.

россия сирия иг терроризм
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