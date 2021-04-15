Голикова объяснила принципы модернизации первичного звена здравоохранения в РФ

Москва, 15 апреля. Модернизация первичного звена оказания бесплатной медицинской помощи будет проводиться с учетом индивидуальных особенностей регионов РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Программа донастройки системы здравоохранения рассчитана на пять лет, сообщила Голикова на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства по стратегическим инициативам.

«Речь идет о донастройке системы с учетом индивидуальных особенностей регионов, о внедрении новой идеологии и новых форм работы», — пояснила вице-премьер.

Сфера здравоохранения — самая чувствительная, она касается всех россиян, 60% из которых не удовлетворены качеством оказания услуг и состоянием здравоохранения в стране. В рамках программы модернизации планируется улучшить оказание первичной медицинской помощи, отметила Голикова.

В России разработали первую в мире субъединичную вакцину против чумы. Об этом вице-премьер рассказала на Совете по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.