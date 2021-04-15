Nordwind запустит прямые рейсы из Хабаровска в Москву, Петербург и Сочи

Москва, 15 апреля. Российская авиакомпания Nordwind с 24 апреля начнет выполнять рейсы из Хабаровска в столицу РФ, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте перевозчика.

К тому же самолеты Nordwind начнут летать в Петербург, Сочи и Краснодар. По этим маршрутам компания намерена перевезти в летнем сезоне более 122 тыс. пассажиров. Рейсы по маршруту Хабаровск — Москва Nordwind планирует выполнять ежедневно, кроме понедельника и четверга. Время в пути составит восемь часов и десять минут.

Запуск полетов из Хабаровска в Петербург намечен на 26 апреля. С 27 мая запланирован старт авиасообщения по маршруту Хабаровск — Сочи. Со 2 июня самолеты компании Nordwind начнут летать в Краснодар. Приобрести билеты по этим направлениям можно как отдельно, так и в составе турпакета.

Российские власти ранее продлили запрет на полеты в Великобританию. Ограничение будет действовать до 1 июня. Такое решение принято из-за выявленных на территории Британии случаев нового штамма коронавирусной инфекции. Он распространяется особенно активно.