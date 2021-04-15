Уголовное дело возбуждено по факту гибели жителя Донецка при обстреле ВСУ

Донецк, 15 апреля. Военнослужащие Вооруженных сил Украины открыли минометный огонь по гражданским объектам. По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело.

Следователи возбудили уголовное дело после гибели жителя Донецка в результате минометного обстрела со стороны украинских военных, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 апреля. Мужчина находился в своей квартире, когда служащие ВСУ открыли прицельный огонь по гражданским объектам.

По версии следствия, украинские военные при нападении руководствовались мотивами политической и идеологической вражды и намеренно сделали целью своей атаки мирное население.

Ранее ФАН сообщал, что военные ВСУ выпустили 15 мин по территории ДНР.