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Юрий Куклачев рассказал, как кошки не раз спасали ему жизнь
pixabay.com  / 
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Общество

Юрий Куклачев рассказал, как кошки не раз спасали ему жизнь

  /   Обновлено: 15 апреля 2021 19:28
По словам дрессировщика, нередки случаи, когда кошки не убегают от опасности, а стараются спасти своего хозяина.

Нередки случаи, когда кошки не убегают от опасности, а стараются спасти своего хозяина. Об этом рассказал в беседе с ФАН дрессировщик, народный артист Юрий Куклачев.

Артист прокомментировал новость о том, что в Японии кошку, спасшую человека, назначили главой полицейского управления.

«У меня был похожий случай. Я был на даче, пошел окучивать картошку. Вдруг раздался вопль, словно кошке наступили на хвост.  Я думаю, что такое! Забегаю в дом, а там оказывается из печки вылетела щепка и уже горит ковер, но вместо того, чтобы убежать, питомица стала кричать, звать меня. Я взял ведро воды и быстро все погасил», — сообщил дрессировщик.

Юрий Куклачев отметил, что подобным случаем из жизни может похвастаться не только он один.

«Один знакомый мне рассказывал, как он один раз заснул с сигаретой в кровати. Окурок выпал и в доме стало заниматься пламя. И вдруг его разбудили удары по лицу. Это оказался его кот. Они оба бросились на пол, где еще не было дыма и уползли к входной двери. Вместо того, чтобы выпрыгнуть в открытую форточку из объятой огнем комнаты, животное осталось спасти своего хозяина», — рассказал собеседник ФАН.

Юрий Куклачев рассказал, как кошки не раз спасали ему жизнь
Global Look Press  / Zamir Usmanov

В завершение он поведал о невероятной истории, которая случилась с ним на самом деле около 30 лет назад.

«Когда я был в Японии на гастролях, я в отеле проводил представление для съемочной группы. Вдруг одна из моих кошек чего-то испугалась и выбежала на улицу. Сначала все посмеялись, что питомец не послушался дрессировщика, но вскоре поторопились за ней. Как только мы вышли, началось землетрясение и здание завалилось», — поделился народный артист.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало о том, что в 2020 году в Японии кошка спасла пожилого человека.

кошки куклачев
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