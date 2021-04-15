Юрий Куклачев рассказал, как кошки не раз спасали ему жизнь

Нередки случаи, когда кошки не убегают от опасности, а стараются спасти своего хозяина. Об этом рассказал в беседе с ФАН дрессировщик, народный артист Юрий Куклачев.

Артист прокомментировал новость о том, что в Японии кошку, спасшую человека, назначили главой полицейского управления.

«У меня был похожий случай. Я был на даче, пошел окучивать картошку. Вдруг раздался вопль, словно кошке наступили на хвост. Я думаю, что такое! Забегаю в дом, а там оказывается из печки вылетела щепка и уже горит ковер, но вместо того, чтобы убежать, питомица стала кричать, звать меня. Я взял ведро воды и быстро все погасил», — сообщил дрессировщик.

Юрий Куклачев отметил, что подобным случаем из жизни может похвастаться не только он один.

«Один знакомый мне рассказывал, как он один раз заснул с сигаретой в кровати. Окурок выпал и в доме стало заниматься пламя. И вдруг его разбудили удары по лицу. Это оказался его кот. Они оба бросились на пол, где еще не было дыма и уползли к входной двери. Вместо того, чтобы выпрыгнуть в открытую форточку из объятой огнем комнаты, животное осталось спасти своего хозяина», — рассказал собеседник ФАН.

Global Look Press / Zamir Usmanov

В завершение он поведал о невероятной истории, которая случилась с ним на самом деле около 30 лет назад.

«Когда я был в Японии на гастролях, я в отеле проводил представление для съемочной группы. Вдруг одна из моих кошек чего-то испугалась и выбежала на улицу. Сначала все посмеялись, что питомец не послушался дрессировщика, но вскоре поторопились за ней. Как только мы вышли, началось землетрясение и здание завалилось», — поделился народный артист.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало о том, что в 2020 году в Японии кошка спасла пожилого человека.