Кошку в Японии на один день назначили руководителем отделения полиции. ФАН-ТВ

Кошка по кличке Коко стала звездой Интернета. Видео с ее награждением расходится по различным группам, СМИ по всему миру пишут о ней статьи. Все дело в том, что домашнюю любимицу назначили руководить отделением полиции в префектуре Тояма. На высоком посту кошка пробыла один день: поучаствовала в уроках безопасности дорожного движения для младших школьников и подписала соответствующую декларацию. Личную подпись Коко поставила лапой, которую по традиции обмакнули в красную тушь.

Такие почести питомцу оказали за спасение жизни человека. Мужчина упал в сточный ров, а Коко стала свидетелем происшествия. Она села рядом и безотрывно смотрела на пострадавшего. Хозяйка кошки заметила ее необычное поведение, решила проверить, что случилось, и, увидев мужчину, вызвала экстренные службы. За такой поступок домашней кошке и ее хозяйке в торжественной обстановке вручили грамоту. А еще для животного сшили специальную форму и полицейскую фуражку.