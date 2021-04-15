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Кошку в Японии на один день назначили руководителем отделения полиции. ФАН-ТВ
Общество

Кошку в Японии на один день назначили руководителем отделения полиции. ФАН-ТВ

Кошка по имени Коко помогла спасти человека, за что ее и удостоили грамоты и высокой должности.

Кошка по кличке Коко стала звездой Интернета. Видео с ее награждением расходится по различным группам, СМИ по всему миру пишут о ней статьи. Все дело в том, что домашнюю любимицу назначили руководить отделением полиции в префектуре Тояма. На высоком посту кошка пробыла один день: поучаствовала в уроках безопасности дорожного движения для младших школьников и подписала соответствующую декларацию. Личную подпись Коко поставила лапой, которую по традиции обмакнули в красную тушь.

Такие почести питомцу оказали за спасение жизни человека. Мужчина упал в сточный ров, а Коко стала свидетелем происшествия. Она села рядом и безотрывно смотрела на пострадавшего. Хозяйка кошки заметила ее необычное поведение, решила проверить, что случилось, и, увидев мужчину, вызвала экстренные службы. За такой поступок домашней кошке и ее хозяйке в торжественной обстановке вручили грамоту. А еще для животного сшили специальную форму и полицейскую фуражку.

япония полиция животные питомцы кошки тояма
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