Жители ЦАР получат новые удостоверения личности на этой неделе

Банги, 15 апреля. Жители Центральноафриканской Республики получат новые национальные удостоверения личности (CNI).

Гражданам перестали выдавать документы в 2013 году на фоне кризиса, который разразился в стране. Через некоторое время появилась компания «Аль-Мадина», которая взяла на себя производство удостоверений. Однако стоимость карточек возросла с 4500 франков КФА до 6500. Это вызвало протесты, и еще в течение двух лет населению не выдавали CNI.

Однако власти ЦАР восстановили контроль над республикой и смогли возобновить выпуск документов. Группа членов правительства в среду, 14 апреля, начала выдачу удостоверений.



CNI — часть социальной политики, которую проводит президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера. Новые карточки сложнее подделать: при их производстве используют пять мер предосторожности. Это должно стать шагом к уменьшению числа фальшивых документов, которые до сих пор остаются серьезной проблемой для ЦАР.

О начале действия удостоверений личности торжественно объявил министр общественной безопасности Анри Ванзе Лангисара. Мероприятие прошло в Департаменте судебной полиции. На нем присутствовали представители силовых ведомств и кабмина.