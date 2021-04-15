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Жители ЦАР получат новые удостоверения личности на этой неделе
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Весь мир

Жители ЦАР получат новые удостоверения личности на этой неделе

Правительство ЦАР начало раздачу удостоверений личности нового образца.

Банги, 15 апреля. Жители Центральноафриканской Республики получат новые национальные удостоверения личности (CNI).

Гражданам перестали выдавать документы в 2013 году на фоне кризиса, который разразился в стране. Через некоторое время появилась компания «Аль-Мадина», которая взяла на себя производство удостоверений. Однако стоимость карточек возросла с 4500 франков КФА до 6500. Это вызвало протесты, и еще в течение двух лет населению не выдавали CNI.

Однако власти ЦАР восстановили контроль над республикой и смогли возобновить выпуск документов. Группа членов правительства в среду, 14 апреля, начала выдачу удостоверений.

CNI — часть социальной политики, которую проводит президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера. Новые карточки сложнее подделать: при их производстве используют пять мер предосторожности. Это должно стать шагом к уменьшению числа фальшивых документов, которые до сих пор остаются серьезной проблемой для ЦАР.

О начале действия удостоверений личности торжественно объявил министр общественной безопасности Анри Ванзе Лангисара. Мероприятие прошло в Департаменте судебной полиции. На нем присутствовали представители силовых ведомств и кабмина.

африка цар
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