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В Петербурге два года не могут установить памятник сотрудникам МВД
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В Петербурге два года не могут установить памятник сотрудникам МВД
Федеральное агентство новостей  / 
Общество

В Петербурге два года не могут установить памятник сотрудникам МВД

Начиная с 2019 года в Санкт-Петербурге общественность, власти и МВД региона обсуждают установку памятника погибшим сотрудникам при исполнении служебного долга.

В Северной столице, в отличие от Москвы, люди не могут почтить память сотрудников милиции и полиции, которые погибли при исполнении служебного долга.

Начиная с 2019 года в Санкт-Петербурге общественность, власти и МВД региона обсуждают установку памятника погибшим сотрудникам при исполнении служебного долга. С инициативой об увековечении памяти о силовиках тогда выступил Межрегиональный профсоюз сотрудников органов внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По информации ФАН, к этому моменту уже известно предполагаемое место для размещения мемориала, есть даже его макет, разработанный известным скульптором.

Правда, до сих пор памятник сотрудникам органов внутренних дел в городе так и не установили. И это при том, что в Северной столице есть памятники фонарщику на Одесской улице, фотографу — на Малой Садовой, учителю — в Калининском районе, спецназу — на проспекте Славы и даже дворнику — на площади Островского. Только у работников ОВД памятный день (10 ноября) есть, а памятника — нет. В ветеранском сообществе такой казус вызывает как минимум недоумение, ведь им некуда пойти, чтобы почтить память погибших сослуживцев.

Концепцию и образ будущего памятника придумали в межрегиональном профсоюзе, инициатива принадлежит его главе Юрию Корчаку.

«Мы написали письмо на имя губернатора Санкт-Петербурга с просьбой о содействии в установке такого монумента. Руководство профсоюза пригласили в Смольный для обсуждения вопроса, на котором также присутствовали представители Главка МВД. Разъяснили порядок подачи и согласования документов. Для установки памятника требуется множество согласований в комитете по градостроительству и архитектуре, комиссии, которая должна утвердить проект и эскиз (которые, кстати, готовы, как и макет самого памятника), а также должны взять на себя обязательства по изготовлению и финансированию проекта, найти место под установку, согласовать и получить разрешение администрации района и специальных служб. Но и этого тоже мало, на мой взгляд, должна быть политическая воля. К сожалению, денег у профсоюза просто нет, мы собирались привлечь частных инвесторов и небезразличных людей», — сообщил ФАН председатель Межрегионального профсоюза сотрудников органов внутренних дел по СПб и ЛО Юрий Корчак.

Эскиз и макет разработал заслуженный скульптор СССР Вадим Трояновский. Слева — милиционер, а справа — полицейский. Оба героя держатся на рукоять меча, который спрятан за щитом с изображением Георгия Победоносца. Образы для скульптур героев выбрали реальные. Это настоящие сотрудники органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебного долга. Первый — Павел Вахрушев, который проходил службу во Всеволожске в послевоенные годы и погиб при задержании опасных преступников. Второй герой — полицейский Дмитрий Воронин, который погиб в 2010 году в Петербурге от рук преступников — силовика застрелили.

Павел Вахрушев
Федеральное агентство новостей  / 

 «Проект памятника мы делали в прошлом году. Мотив и повод к памятнику — это героические подвиги милиционеров, в том числе и в годы Великой Отечественной войны, и после войны. Годы блокадного Ленинграда наложили серьезный отпечаток на людей и на преемственность поколений правоохранителей. Это помогло мне понять сущность людей, которые отдавали жизни, исполняя свой долг. Вторая линия идеи памятника — это преемственность: время идет, одно поколение передает другим свои навыки. В этом памятнике генеральная линия — это образ милиционера, защитника. Именно поэтому возникла такая композиционная линия, где один передает свое право на жизнь и опыт будущему поколению. Символ МВД — это щит, защищающий Отечество, и меч, карающий тех, кто к нам с мечом придет. Вот все эти композитные символы сложились в нашем памятнике», — рассказал ФАН Вадим Трояновский, заслуженный скульптор СССР.

В Петербурге два года не могут установить памятник сотрудникам МВД
Федеральное агентство новостей  / 

По словам скульптора Трояновского, памятник предполагают установить на мраморном пьедестале. Фигуры защитников Отечества необходимо отлить из бронзы, они будут выше двух метров. Такие материалы помогут сохранить произведение искусства на долгие годы. Как удалось выяснить корреспонденту ФАН, по примерным подсчетам для реализации проекта потребуется менее 10 млн рублей.

мвд памятник милиционеру Павел Вахрушев Дмитрий Воронин
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