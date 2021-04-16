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Камала Харрис отправится в Мексику и Гватемалу, чтобы остановить мигрантов на пути в США
Федеральное агентство новостей  / 
Весь мир

Камала Харрис отправится в Мексику и Гватемалу, чтобы остановить мигрантов на пути в США

Только в марте на границе с США было задержано более 170 тысяч нелегалов из Центральной Америки.

Вице-президент США Камала Харрис собирается в ближайшее время посетить страны Центральной Америки, чтобы разобраться с потоком нелегальных мигрантов, которые следует через Мексику и Гватемалу на территорию Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание NBC.

Харрис отправляется на юг

«Наше внимание сосредоточено на устранении первопричин (притока мигрантов), и я с нетерпением ожидаю, когда смогу отправиться в свою первую поездку в Северный треугольник, — сначала в Мексику, а затем в Гватемалу», — заявила Харрис на правительственном совещании.

24 марта президент Байден уполномочил Харрис вести переговоры со странами Центральной Америки по вопросам миграции. Вице-президент отметила, что планирует тесно работать с правительствами стран «Северного треугольника» — Гондурасом, Сальвадором и Гватемалой, однако с тех пор она не провела ни одной встречи в очном или удаленном формате с представительствами этих стран. Представители Республиканской партии раскритиковали Харрис за бездействие по ключевому для США вопросу.

Провалы американской дипломатии

Предыдущие попытки обсуждения миграционного кризиса с правительствами стран региона не увенчались успехом. 23 марта американская делегация, в составе координатора американской администрации по южной границе Роберты Джейкобсон, Рикардо Суньиги и директора СНБ по Западному полушарию Хуана Гонсалеса встретилась в Мехико с местными правительственными чиновниками.

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Федеральное агентство новостей  / 

По словам министра иностранных дел Мексики, встреча носила лишь «технический характер». Визит американцев не запомнился ничем, кроме громких призывов Джейкобсон «не приближаться к американской границе». Вскоре после этого президент Мексики Андрес Лопес Обрадор раскритиковал Джо Байдена. По его мнению, президент США спровоцировал миграционный кризис, дав беженцам ложную надежду на осуществление «американской мечты».

Апрельский визит спецпосланника по Северному треугольнику Рикардо Суньиги в Гватемалу и Сальвадор обернулся скандалом. Президент Сальвадора Найиб Букеле отказался вести переговоры с представителем Байдена до смены риторики в адрес своего правительства. Ранее член палаты представителей Норма Торрес, ранее восхвалявшая Букеле, назвала его «эгоистичным диктатором» и обвинила его в бездействии. Вслед за этим официальный представитель Госдепа Нед Прайс усомнился в демократичности правления Найиба Букеле и призвал его уважать принцип разделения властей. В результате Суньига вернулся в Вашингтон, довольствуясь лишь личной встречей с генпрокурором Сальвадора.

Крайне напряженными остаются и отношения с главным «экспортером» беженцев из Центральной Америки — Гондурасом. Суд Нью-Йорка приговорил брата гондурасского президента Эрнандеса к пожизненному заключению за организацию наркотрафика в особо крупном размере. Самого президента Гондураса американские прокуроры считают главным покровителем наркокартелей и также завели на него уголовное дело. Администрация Эрнандеса и его семья выступили против властей США и обвинили их в разрушении отношений со своими партнерами.

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Федеральное агентство новостей  / 

Харрис, отправляясь в Мексику и Гватемалу, таким образом заранее исключает по политическим причинам из «миграционного диалога» Сальвадор и Гватемалу.

Миграционная катастрофа на юге США

Предвыборная риторика Джо Байдена, отказ от антимиграционной политики Трампа и обещания предоставить американское гражданство миллионам беженцев стали причинами беспрецедентного кризиса на южной американской границе. За февраль 2021 года американские пограничники задержали более 100 тысяч нелегалов на границе с Мексикой. Большинство из них — одинокие мужчины, ищущие работы в США. В марте ситуация ухудшилась: на границе были задержаны 168 тысяч выходцев из соседних стран, что стало рекордным показателем с 2001 года. Сам Джо Байден считает, что кризис носит «сезонный характер», который можно разрешить путем переговоров с соседями.

Байден открыл конспекты Трампа

Несмотря на обещания не повторять ошибок своего предшественника, который активно пытался отгородиться от бед южных соседей стеной и препятствовал волнам мигрантов, Джо Байден во многом использует те же методы разрешения кризиса. Так, в лагерях временного содержания в Техасе, за которые демократы неоднократно критиковали Дональда Трампа, сейчас находятся по меньшей мере 14 тысяч разлученных с родителями нелегальных мигрантов и их число продолжает расти. Условия во многом остались прежними: дети проводят сутки под электрическим светом на полу, без стабильного доступа к воде и медицинской помощи.

Подобно республиканцам, демократы также прибегли к давлению на своих партнеров. После мартовского визита американской делегации в Мехико мексиканские спецслужбы начали активное патрулирование приграничных районов, а власти Гватемалы пообещали не допустить формирования на своей территории новых караванов мигрантов.

13 апреля представитель Белого дома Джейн Псаки заявила, что армии Мексики, Гватемалы и Гондураса разместят дополнительные силы на границах, однако на следующий день власти Гватемалы и Гондураса опровергли эту информацию. Лишь Мексика согласилась отправить 10 тысяч солдат на юг страны — в последний раз к подобным мерам администрация Лопеса Обрадора прибегала именно из-за давления Дональда Трампа.

Белый дом так же рассчитывает просто откупиться от переселенцев. Перед своей отставкой Роберта Джейкобсон рассказала, что администрация Байдена планирует оказать жителям Центральной Америки прямую материальную помощь и подарить партии вакцин против COVID-19, чтобы убедить их воздержаться от миграции на север. На эти цели планируется потратить по меньшей мере 4 млрд долларов до конца президентского срока Байдена.

На данный момент не известно, когда состоится визит Харрис в Мексику и Гватемалу, которые вынуждены бороться за стабильность на американских границах из-за недальновидности Джо Байдена. Хозяину Белого дома остается надеяться на то, что Харрис сможет предложить партнерам план, который не будет напоминать предыдущие хаотичные и панические действия Вашингтона в контексте миграционного кризиса.

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