Ольга Волкова: Я застряла в щенячьем возрасте

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Ольга Волкова в свой 82-й день рождения в эксклюзивном интервью ФАН рассказала, в каком возрасте «застряла» и о том, как не терять радость жизни.

«Возраста нет»

— Ольга Владимировна, как вы относитесь к своему возрасту? Извините за вопрос…

— Я вам с легкостью могу на него ответить: его нет. Я недоумеваю, потому что я живу так быстро. Моя профессия возникает там, где в человеке осталось детство. Это одна из составляющих того, что нужно для актера — восприятие ли идеи, эмоциональные ощущения, интерес, любопытство — все то, без чего не может жить актер.

Я знаю про мужиков. У мужчин бывает три возраста: некоторые застревают в детстве, что замечательно, самое неприятное — подростковый возраст, это утверждение отрицанием, и остальные — переходят в соответствующую возрастную группу. Я не знаю, есть ли такие градации у женщин. Но я застряла в щенячьем возрасте. Это помогает жить и одновременно очень мешает, потому что реакции мои бывают неадекватными, не соответствующими моему возрасту, иногда они пугают людей.

— Пугают? Серьезно?

— Могу послать далеко матюгами — это совершенно не соответствует, так сказать, ни статусу, ни возрасту, ни профессии, это минусы. А плюсы — ты не теряешь радость жизни, несмотря на все сложности, получаешь радость от музыки, радость от искусства, радость от качественных книг, радость знакомства с новыми людьми.

Я на улице знакомлюсь, я затаскиваю домой к себе людей. Вот тут парень меня вез со съемки, он так интересно говорил, что я затащила его к себе домой. Мне 82 на днях, а ему 28, и мы часа три проговорили. Я «жрала» его по частям и нагружала его эмоционально, он не спал потом пять дней. Мне с ним было безумно интересно, потому что сейчас с молодежью связь трудная, даже с близкими людьми.

Но сейчас близкие люди приходят ко мне в дом, садятся пить чай и включают телефоны. Это неприлично — ты пришел пообщаться со мной, мы давно не виделись, неужели тебе не интересно, что у меня накопилось? Мне интересно поговорить с тобой, но у тебя отсутствует такое любопытство. Молодые — они все в лекциях, какие-то «зумы» бесконечные, возможно, на тему важную, но общение живое, человеческое, глаз в глаз, пропадает…

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«Старичок-театр ждет, когда закончится бардак»

— Так вы просто переживаете из-за этого или считаете, что можно что-то исправить, вернуть?

— Я верю, что вернется театр в человеческое русло. Этот старичок-театр лежит, повернувшись к стенке, хитро улыбается и ждет, когда этот бардак кончится. Я была на фестивале театра малых городов, какие потрясающие актеры, какие спектакли! В нищете живут, но там живо все.

В Москве уже очень холодно, хотя бы с точки зрения общения. Я очень активный человек, я не страдаю от одиночества, я люблю читать, я люблю смотреть, я люблю думать, студенты у меня какие-то есть, приходят на дом, помогаю — «костыль» им даю в руки, есть чем заняться, мне не скучно жить.

Я просто говорю про то, что примиряет с неприятной мыслью, что рано или поздно надо уходить. Пожалуй, то, что я перестаю жить на одной волне даже с близкими людьми, заставляет меня чувствовать себя неполноценной, не в струе.

— О вас такое и не подумаешь, потому что видишь по телевизору сериалы, а у вас там глаза горят, выглядите замечательно. И впечатление, что вы очень востребованы.

— Да, это включается детство, это жизнь, это то, что удалось сохранить. Если не загрязнять душу «бабломанией» и расчетливыми отношениями, если не вступать в то, во что вступать актер не должен, если чисто жить, то оттуда получаешь какой-то импульс.

Я говорю об этом не потому, что я инфантильна. Хотя, повторюсь, у меня бывают выбросы совершенно неадекватного человека по эмоциональности, но я отвечаю на вопрос, почему я не чувствую возраста.

Я не загаживала себя ради того, чтобы жить лучше. Наверное, должна была бы жить в центре Москвы, иметь дачу — а у меня ничего этого нет. И не надо. Я всегда смирялась с тем, что есть. Для актера это очень хорошее качество — жить в серединке.

Даже когда я приходила в какие-то компании, я либо на полу сидела, либо залезала на стул высоко. Из уголочка видишь многое. А из машины «Шевроле», из двухэтажной дачи ни хрена не увидишь.

Я снималась в двухэтажной квартире на 27-м этаже и охренела, как можно жить в таком пространстве! Это же не видеть друг друга и звонить по телефону, чтобы разговаривать с близкими? Нет, нужно жить, общаясь с соседями, заходя в дом, делать подарки, это я очень люблю.

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«Страшно идти на новое»

— Вы действующая актриса, с 17 лет на сцене. Сравниваете советскую режиссуру и современную?

— Конечно. В молодости, работая с Евгением Шифферсом (режиссер театра и кино. — Прим. ФАН), мы очень быстро прошли этап эпатажности. В 60-е годы мы играли «Антигону» Жака Ануя, чего мы только не делали в знак протеста против заскорузлого, реалистического театра, ложно-психологического, замшелого реализма. Но очень быстро эпатаж утих, мы вернулись опять к исследованию, к пробам какого-то более тонкого порядка.

А сейчас уже неинтересно, просто боишься идти на спектакль. Но, посмотрев «Сын» Бутусова, я в восторге была, потому что пластика, режиссура, смыслы, эмоциональность, гиперэмоциональность актерская — все собрано воедино безупречно.

Значит, не все то, что ново — плохо, но страшно идти на новое, очень-очень пугает, хотя получаю приглашения, но тихо, деликатно отказываюсь, начинаю ржать по этому поводу.

— А кино?

— Я люблю работать в кино. Кроме того, это единственная возможность материально как-то вырулить. У меня большая семья, люди, которым я могу помочь. Но когда мне предлагают сыграть нейросеть, главную роль, женщину непривлекательную, я, конечно, отказываюсь. А так, когда человеческий материал — с удовольствием, обожаю играть.

— Вы получили «Золотого Орла» за роль второго плана, у вас вообще внутренне есть какое-то противоречие из разряда «я так и не сыграла красотку в Голливуде»?

— Нет, я счастливый человек. Я ребенок, я люблю бегать, хватать, как щенок, который живет, хватает и листья, и помет жрет, но плюнет, дальше бежит. Нет обид на судьбу. Но что касается театра — не всегда получалось играть, что очень хотелось.

Часто бывала такая ситуация, например, «Ленком» позвал на «Поминальную Молитву», на финал. Я взвыла от радости — и вдруг меня выгнали оттуда, сказав, что «мы не можем в такое маленькое пространство такую великую артистку пускать». Это травма большая. Потому что это как если бы ты была беременна, а тебя заставляют сделать аборт уже на очень позднем сроке или ногами выбивают ребенка. А роль жива, и даже витают какие-то идеи, как лучше ее сделать, как интересней, тоньше. И вдруг получаешь по морде отказом... Шоковое состояние. Но это касается театра, потому что театр и кино — это разные вещи немножко.

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— У вас есть еще одна роль в жизни? Педагог?

— Меня звали во все институты, но у меня нет согласия со школой. Я считаю, нельзя учить актерскому мастерству четыре года! А если бы вот у меня были большие деньги — я бы открыла свою двухгодичную школу.

Даже когда ко мне приходят абитуриенты на дом, я дома делаю как бабка-травница, гомеопат такой, я никогда не заставляю их читать. У меня система тестов на то, чтобы прорвать человека в эмоциональность и давать такой материал, который ему подойдет.

Таких много у меня побед, когда люди переделывали материал и поступали. И для этого, конечно, нужна другая система координат.

— Конечная цель вот этих двухгодичных курсов? Кто бы у вас на выходе тогда получался?

— Человек, готовый, как я, жить в любом пространстве и шишки набивать. Я же была ведь хуже некуда — меня никуда не принимали и всегда говорили, что «не будет она актрисой». И дома говорили, ну, характер такой, некузявая.

Я была некузявая, рассеянная, разбросанная, эмоциональная. И, еще учась, я делала в десять раз больше, чем другие — потому что у меня был страх стать плохой актрисой.

«Волчья стая»

— Фамилия Волков — это родоначальник русского театра. То, что вы — Волкова, означает что-то для вас?

— Я взяла эту фамилию первого мужа, именно ассоциируя с фамилией Федора Волкова. Потому что моя фамилия была Политова, а в школе меня называли Пометова или Поцева. Поц — это неприличное слово на иврите. Мне эта фамилия не нравилась еще со школы, с плохими отметками и конфликтами всякими ассоциировалась.

Я взяла фамилию первого мужа именно в связи с Волковым.

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

— Ваша семья связана с театром, вы потомственная актриса. Ваш дед, Иван Александрович Вольский, стоял у истоков создания двух петербургских театров. У вас собственная стая Волковых?

— Да, у нас своя «волчья стая», 21 человек. Мы думаем одинаково, мы живем в одном пространстве, мы общаемся, мы встречаемся, мы дружим — огромная стая.

— Вы там во главе? Волчица?

— Нет, теперь уже Ванька (младший сын Ольги Волковой. — Прим. ФАН). Раньше была я, а теперь сын занимает место главы. Он готов к этой роли.

— Спрошу вас о праздновании дня рождения. Эта «волчья стая» соберется в вашем доме сегодня?

— Вообще, я люблю в день рождения работать, я всегда назначаю спектакли. А тут спектакля нет и творческого вечера нет. Я люблю быть одна, походить, купить себе цветочки, посмотреть на небо, на птичек. Сказать спасибо, что я родилась, всех своих стариков вспомнить, у меня все их фотографии дома стоят. Поблагодарить за то, что еще помогают с того света до сих пор мне. Я в это верю — про связь ушедших, и всем моим родным говорю: когда меня не станет, я буду рядом, задай вопрос, попроси помочь — я помогу. Я внучке самой младшей говорю: я в тебе живу, и если соврешь, ты меня предашь — я «выскочу» из тебя, если ты сподличаешь, я тоже выскочу из тебя.