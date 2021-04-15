Россиянам не придется сдавать тест на COVID-19 для поездки в Абхазию

Сухум, 15 апреля. Гражданам РФ не нужен тест на коронавирус при пересечении границы с Абхазией, сообщили местные власти.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь предупредила россиян, что любые зарубежные поездки связаны с большими рисками на фоне нестабильной эпидемиологической обстановки с коронавирусом.

Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина ранее сообщила, что путешественников из РФ с нетерпением ожидают в стране. При въезде в государство не потребуется никаких справок. Прибывшим также не придется соблюдать карантин. Желающим посетит Абхазию следует лишь приобрести путевку.