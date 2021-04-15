Исчезнувший настоятель монастыря найден мертвым в костромском лесу

Кострома, 15 апреля. Поисковики обнаружили тело священнослужителя из Свято-Предтеченского монастыря, который пропал 9 апреля.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для того, чтобы установить причины смерти настоятеля Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Священнослужитель покинул территорию монастыря 9 апреля, не оповестив об этом никого из знакомых. В поисках принимали участие сотрудники экстренных служб и волонтеры отряда «ЛизаАлерт». На теле настоятеля, обнаруженном в лесу, отсутствуют признаки насильственной смерти.

Ранее ФАН сообщал о трупе петербуржца, который обнаружили в Петроградском районе.