Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 апреля 18:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:57
Шоу-бизнес
Блогер Элеонора Князева заступилась за пытающуюся «продлить молодость» Пугачеву
18:54
Происшествия
Полиция изъяла почти две тысячи бутылок поддельной жидкости для мытья авто в Петербурге
18:51
Экономика
ЦБ и Минфин отреагировали на санкции США против госдолга РФ
18:50
Общество
МИД РФ назвал рискованными любые зарубежные поездки
18:48
Армия
В NI рассказали, как легендарный советский «Иосиф Сталин» напугал Запад
18:47
Армия
В Японии впервые за 30 лет пройдут общенациональные военные учения
18:47
Весь мир
Активисты ЦАР назвали призыв ООН к проведению диалога с боевиками недопустимым
18:46
Общество
Экс-заместитель Васильевой создала профсоюз врачей «без Навального» и политики
18:43
Политика
Политолог Светов заявил, что явка на выборы в Госдуму может составить более 50%
18:42
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов подарил супруге на день рождение чужой салют
18:40
Общество
Престарелый хаски обожает кататься с хозяином на мотоцикле по Америке. ФАН-ТВ
18:39
Наука
Изменены привычные представления о тайне девятой планеты Солнечной системы
18:37
Общество
Двадцатилетнюю курянку обвинили в совращении подростка
18:37
Политика
Спикер Госдумы назвал санкции Вашингтона недружественными и предсказуемыми
18:37
Общество
Требование Навального выдать Коран вызвало скепсис у пользователей Сети
18:37
Экономика
Uniper из Германии превратит угольную электростанцию в водородный кластер
18:36
Общество
Стали известны сроки поставки третьей вакцины от COVID-19 «КовиВак» в Петербург
18:35
Политика
Политолог Мухин объяснил паническое бегство СМИ-иноагентов из России
18:35
Весь мир
Премьер-министр РФ Мишустин встретился с главой переходного правительства Ливии
18:34
Происшествия
«Братва» завалила цветами могилу убитого Алика Рыжего
Все новости
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова назвала «рабством» съемки в популярном ситкоме
instagram.com  /  @melnikovadsh
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова назвала «рабством» съемки в популярном ситкоме

Актриса Дарья Мельникова, известная по роли Жени в ситкоме «Папины дочки», в шоу «Вечерний Ургант» заявила, что съемки в популярном сериале стали для нее пятилетним рабством.

Москва, 15 апреля. Актриса Дарья Мельникова, известная по роли Жени в ситкоме «Папины дочки», в шоу «Вечерний Ургант» заявила, что съемки в популярном сериале стали для нее пятилетним рабством.

Актриса случайно попала на кастинг «Папиных дочек», когда ей было всего 14 лет. Родители Мельниковой отпустили ее из Омска в Москву и сказали не возвращаться без денег. Позже они сами перебрались в столицу. Роль задиристой Жени стала далеко не первой в карьере звезды, однако именно она принесла ей небывалую популярность.

«Я случайно попала на кастинг «Папиных дочек», там уже почти всех набрали. Мне дали мяч, я им раз-раз — и все! Пять лет рабства!» — рассказала о съемках в проекте Дарья Мельникова.

Однако она отметила, что вполне довольна тем, как сложилась в итоге ее жизнь. Параллельно со съемками Мельникова училась в Щепкинском театральном училище, которое окончила в 2013 году. После ее приняли на работу в театр имени Ермоловой. Звезда признает, что роль Жени в «Папиных дочках», как бы она к ней не относилась, сильно повлияла на ее карьеру и помогла ей реализоваться в кино.

Сейчас Дарья Мельникова продолжает сниматься. Вскоре выйдет сериал из десяти эпизодов под названием «Медиатор», в котором она исполнила одну из ролей. Помимо нее в проекте играют Андрей Бурковский, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум.

Недавно звезда «Папиных дочек» вспомнила, как подвела своего мужа Артура Смольянинова, который пытался «протолкнуть» ее в театр «Современник» и организовал ей встречу с художественным руководителем.

актриса сериал вечерний ургант мельникова папины дочки
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Новости партнеров
Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова назвала «рабством» съемки в популярном ситкоме
Рейтинг@Mail.ru