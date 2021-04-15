Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова назвала «рабством» съемки в популярном ситкоме

Москва, 15 апреля. Актриса Дарья Мельникова, известная по роли Жени в ситкоме «Папины дочки», в шоу «Вечерний Ургант» заявила, что съемки в популярном сериале стали для нее пятилетним рабством.

Актриса случайно попала на кастинг «Папиных дочек», когда ей было всего 14 лет. Родители Мельниковой отпустили ее из Омска в Москву и сказали не возвращаться без денег. Позже они сами перебрались в столицу. Роль задиристой Жени стала далеко не первой в карьере звезды, однако именно она принесла ей небывалую популярность.

«Я случайно попала на кастинг «Папиных дочек», там уже почти всех набрали. Мне дали мяч, я им раз-раз — и все! Пять лет рабства!» — рассказала о съемках в проекте Дарья Мельникова.

Однако она отметила, что вполне довольна тем, как сложилась в итоге ее жизнь. Параллельно со съемками Мельникова училась в Щепкинском театральном училище, которое окончила в 2013 году. После ее приняли на работу в театр имени Ермоловой. Звезда признает, что роль Жени в «Папиных дочках», как бы она к ней не относилась, сильно повлияла на ее карьеру и помогла ей реализоваться в кино.

Сейчас Дарья Мельникова продолжает сниматься. Вскоре выйдет сериал из десяти эпизодов под названием «Медиатор», в котором она исполнила одну из ролей. Помимо нее в проекте играют Андрей Бурковский, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум.

Недавно звезда «Папиных дочек» вспомнила, как подвела своего мужа Артура Смольянинова, который пытался «протолкнуть» ее в театр «Современник» и организовал ей встречу с художественным руководителем.