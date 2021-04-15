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Акция против присутствия миротворцев в ЦАР прошла перед офисом ООН в Банги
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Весь мир

Акция против присутствия миротворцев в ЦАР прошла перед офисом ООН в Банги

  /   Обновлено: 15 апреля 2021 18:33
Участники демонстрации, которая состоялась в столице ЦАР перед штабом МИНУСКА, требуют, чтобы глава миссии ООН ответил за поддержку боевиков.

Банги, 15 апреля. Центральноафриканцы собрались у офиса миротворческой миссии ООН (МИНУСКА) в Банги, чтобы потребовать извинений у ее руководителя Манкера Ндиай. Люди выразили недовольство работой Организации Объединенных Наций в республике.

Главная претензия граждан ЦАР к Ндиай состоит в том, что он выступает за переговоры между властями страны и боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Местные жители считают это недопустимым. По их словам, вести диалог с теми, кто совершал преступления против центральноафриканского народа, просто нелогично, ведь бандформирования разбиты правительственными войсками и фактически перестали существовать.

Протестующие добавили, что Ндиай пытается всеми силами продлить пребывание миротворцев в африканской стране, а для этого ему нужен вооруженный конфликт. Участники митинга предупредили, что акция будет продолжаться, пока глава МИНУСКА не принесет извинения народу ЦАР за призывы к диалогу с радикалами.

Это уже не первый марш протеста против нахождения миссии ООН в ЦАР. Ранее, 12 апреля, свыше двух тысяч человек из различных общественных организаций вышли на улицы города и потребовали вывести из ЦАР миротворцев международной организации. Также они обвинили «голубые каски» в подготовке радикалов к боям с правительственными войсками. 

оон африка цар
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