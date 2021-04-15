Россия продлила запрет на полеты в Великобританию до 1 июня

Москва, 15 апреля. Авиасообщение между Россией и Великобританией будет приостановлено до 1 июня. Такую информацию предоставили в Росавиации.

Такое решение федеральная служба приняла в соответствии с решением российского оперштаба. Запрет на перелеты между Россией и Великобританией будет действовать с 15 апреля по 1 июня, следует из телеграммы Росавиации.

Новую мутацию коронавируса выявили на территории Великобритании в марте 2021 года. Врачи отметили сходство нового штамма с бразильской и южноафриканской разновидностями SARS-CoV-2. Специалисты начали тщательное изучение нового штамма.