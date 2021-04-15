СК показал, какими уловками пользуются телефонные мошенники

Москва, 15 апреля. Жители России все чаще обращаются с жалобами на телефонных мошенников. В СК рассказали, как распознать злоумышленников и не попасться к ним на крючок.

Следственный комитет РФ практически ежедневно получает жалобы на телефонных мошенников. Анализ данных показал, что злоумышленники для реализации преступного умысла зачастую используют IT-технологии и современное программное обеспечение. Также они подделывают различные государственные органы и банковские организации. СК призвал россиян соблюдать бдительность.

Чаще всего мошенники пользуются подменой номеров. Также во время разговора они требуют пойти в определенное место и перевести деньги на счет указанного лица. Своим жертвам злоумышленники подсовывают поддельные документы, которые «подтверждают» вымышленную ими информацию. Следственный комитет предупредил, что по этим признакам всегда можно определить мошенника.