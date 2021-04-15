Американец назвал слова, которые не может понять даже спустя пять лет жизни в России

Москва, 15 апреля. Проживающий в России американец признался, что не может перевести на английский некоторые слова без потери смысла даже через пять лет изучения русского языка.

Одним из самых сложных для перевода слов оказалось «тоска». Американец не смог найти однозначного аналога «русской тоске» в английском языке без потери оттенков, который вкладывают в него носители.

«Как-то прочитал статью на тему русской тоски и понял, что только человек из России правильно понимает, когда ему грустно, когда тоскливо, а когда апатично», — пояснил гражданин США.

Еще одно слово вызвало затруднение при переводе, потому что его значение постоянно ускользало от человека с другим менталитетом. Русский «авось» — простое слово, которое характеризует многих жителей России, но его не поймет ни один американец, заявил блогер.

При дословном переводе слова «совесть» иностранец столкнулся с тем, что оно теряет смысл, который вкладывают в него россияне. Приблизительно это можно перевести как «conscience», но это означает сознание человека.

«Но русскую «совесть» описать я смог лишь примерно русским языком. Совесть — это когда человек может давать оценку своим действиям, насколько были справедливы поступки», — заметил американец.

Аналоги в английском языке «shame» и «have a moral compass» означают следование закону или общественным принципам, уточнил иностранец. Российские пользователи Сети активно комментировали статью американского блогера, пытаясь донести до него значение непонятных слов.

Житель США Джейком сравнил российские и американские заправки и цену на бензин. Он рассказал, как в Америке формируется цена на топливо и считается октановое число.