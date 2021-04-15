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Зеленский и Макрон проведут переговоры с канцлером ФРГ
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины
Политика

Зеленский и Макрон проведут переговоры с канцлером ФРГ

  /   Обновлено: 15 апреля 2021 18:28
Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон проведут переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в формате видеоконференции, сообщают СМИ.

Париж, 15 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон проведут переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в формате видеоконференции, сообщают СМИ.

Агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что тема предстоящей беседы связана с «перемещением российских войск». По словам журналистов, участники переговоров также обсудят ситуацию на границе Украины.

«Зеленского примет на обед президент Макрон, а после этого у обоих будет видеоконференция с Меркель», — говорится в сообщении.

Очная встреча президентов Украины и Франции состоится в Париже 16 апреля. Рабочий завтрак будет проходить на территории Елисейского дворца.

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