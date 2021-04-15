Вашингтон, 15 апреля. Попробовав некоторые российские продукты для здорового питания, жители США больше не хотят возвращаться к их аналогам на территории своей страны.

Русские травяные чаи пользуются большим спросом в российских продуктовых магазинах на территории США. Напитки со словами «Тайга» или «Алтай» в названии особенно популярны среди американских покупателей. В составе этих чаев часто можно найти шиповник, рябину, черную смородину или клюкву. Стоимость такого удовольствия в США достигает 5 долларов за 100 граммов.

Любимое американцами кондитерское изделие маршмеллоу заметно уступает российскому зефиру, по мнению многих покупателей. Варианты десерта с низким содержанием сахара или вовсе без него, а также с различными фруктовыми начинками покорили жителей Соединенных Штатов. Цена зефира из РФ на территории США колеблется в пределах 4–10 долларов за упаковку.

Еще одним фаворитом среди любителей российских здоровых продуктов стало пшено. Некоторые американцы все еще воспринимают крупу как экзотическое блюдо, в то время как другие с удовольствием покупают 800 граммов продукта за пять долларов.

Соленья и шоколад также быстро сметаются с полок российских магазинов в США. Привезенные из России перетертые ягоды, мед, облепиховые и кедровые масла, а также йогурт и творог часто оказываются в списке покупок американцев.