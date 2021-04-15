Премьер-министр РФ Мишустин встретился с главой переходного правительства Ливии

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Ливии Абд аль-Хамидом Дабибой.

В начале заседания российский политик поприветствовал гостя, который первый раз посетил Москву, и членов его делегации — главу МИД Наджлу Мангуш и министра нефти и газа Мухаммеда Ауна. Также руководитель кабмина поздравил коллег с наступлением священного месяца Рамадан.

Мишустин подчеркнул, что Кремль всегда выступал за сохранение суверенитета, национального единства и территориальной целостности североафриканской страны. Он призвал стороны ливийского конфликта достичь мирного урегулирования.

«Главное — обеспечить сегодня прекращение военных действий, стабилизировать обстановку в области безопасности. Мы заинтересованы в конструктивном взаимодействии с возглавляемым Вами Правительством национального единства, готовы к активной работе по линии наших министерств и ведомств», — сказал политик.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Председатель российского кабмина обеспокоен, что распространение коронавируса негативно повлияло на торговые связи государств. По его словам, стороны готовы приложить усилия, чтобы возродить экономику и вернуть отечественные компании на ливийский рынок.

«Важно уже на этапе становления новых органов государственной власти принять эффективные решения, которые бы гарантировали соответствующие права в инвестиционной сфере», — говорится в заявлении.

Абд аль-Хамид Дабиба выразил признательность России за помощь в формировании переходного Правительства национального единства. По его словам, государство всегда придерживалось принципов мирного урегулирования кризиса и соблюдения режима постоянного прекращения огня.

«Эта позиция заслуживает всестороннего уважения и высоких оценок. Мы рассчитываем, что ваша страна продолжит ее в рамках дальнейшего развития и наращивания сотрудничества», — заявил ливийский политик.

Мишустин сказал, что Россия способна позитивно воздействовать на стабилизацию ситуации в североафриканской стране. Он также подчеркнул, что Кремль обладает «значительным влиянием» как на территории региона, так и в международном сообществе.

Ливийская делегация под предводительством Абд аль-Хамида Дабибы посетила Москву сегодня, 15 апреля. В рамках рабочего визита политики уже провели переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.