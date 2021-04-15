Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 апреля 18:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:51
Экономика
ЦБ и Минфин отреагировали на санкции США против госдолга РФ
18:50
Общество
МИД РФ назвал рискованными любые зарубежные поездки
18:48
Армия
В NI рассказали, как легендарный советский «Иосиф Сталин» напугал Запад
18:47
Армия
В Японии впервые за 30 лет пройдут общенациональные военные учения
18:47
Весь мир
Активисты ЦАР назвали призыв ООН к проведению диалога с боевиками недопустимым
18:46
Общество
Экс-заместитель Васильевой создала профсоюз врачей «без Навального» и политики
18:43
Политика
Политолог Светов заявил, что явка на выборы в Госдуму может составить более 50%
18:42
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов подарил супруге на день рождение чужой салют
18:40
Общество
Престарелый хаски обожает кататься с хозяином на мотоцикле по Америке. ФАН-ТВ
18:39
Наука
Изменены привычные представления о тайне девятой планеты Солнечной системы
18:37
Общество
Двадцатилетнюю курянку обвинили в совращении подростка
18:37
Политика
Спикер Госдумы назвал санкции Вашингтона недружественными и предсказуемыми
18:37
Общество
Требование Навального выдать Коран вызвало скепсис у пользователей Сети
18:37
Экономика
Uniper из Германии превратит угольную электростанцию в водородный кластер
18:36
Общество
Стали известны сроки поставки третьей вакцины от COVID-19 «КовиВак» в Петербург
18:35
Политика
Политолог Мухин объяснил паническое бегство СМИ-иноагентов из России
18:35
Весь мир
Премьер-министр РФ Мишустин встретился с главой переходного правительства Ливии
18:34
Происшествия
«Братва» завалила цветами могилу убитого Алика Рыжего
18:32
Общество
Россиянам не придется сдавать тест на COVID-19 для поездки в Абхазию
18:32
Происшествия
Исчезнувший настоятель монастыря найден мертвым в костромском лесу
Все новости
Премьер-министр РФ Мишустин встретился с главой переходного правительства Ливии
government.ru  /  Пресс-служба правительства России
Весь мир

Премьер-министр РФ Мишустин встретился с главой переходного правительства Ливии

Политики обсудили особенности регионального сотрудничества и возвращение российских компаний на ливийский рынок.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Ливии Абд аль-Хамидом Дабибой.

В начале заседания российский политик поприветствовал гостя, который первый раз посетил Москву, и членов его делегации — главу МИД Наджлу Мангуш и министра нефти и газа Мухаммеда Ауна. Также руководитель кабмина поздравил коллег с наступлением священного месяца Рамадан.

Мишустин подчеркнул, что Кремль всегда выступал за сохранение суверенитета, национального единства и территориальной целостности североафриканской страны. Он призвал стороны ливийского конфликта достичь мирного урегулирования.

«Главное — обеспечить сегодня прекращение военных действий, стабилизировать обстановку в области безопасности. Мы заинтересованы в конструктивном взаимодействии с возглавляемым Вами Правительством национального единства, готовы к активной работе по линии наших министерств и ведомств», — сказал политик.

Премьер-министр РФ Мишустин встретился с главой переходного правительства Ливии
mil.ru  / Пресс-служба Минобороны РФ

Председатель российского кабмина обеспокоен, что распространение коронавируса негативно повлияло на торговые связи государств. По его словам, стороны готовы приложить усилия, чтобы возродить экономику и вернуть отечественные компании на ливийский рынок.

«Важно уже на этапе становления новых органов государственной власти принять эффективные решения, которые бы гарантировали соответствующие права в инвестиционной сфере», — говорится в заявлении.

Абд аль-Хамид Дабиба выразил признательность России за помощь в формировании переходного Правительства национального единства. По его словам, государство всегда придерживалось принципов мирного урегулирования кризиса и соблюдения режима постоянного прекращения огня.

«Эта позиция заслуживает всестороннего уважения и высоких оценок. Мы рассчитываем, что ваша страна продолжит ее в рамках дальнейшего развития и наращивания сотрудничества», — заявил ливийский политик.

Мишустин сказал, что Россия способна позитивно воздействовать на стабилизацию ситуации в североафриканской стране. Он также подчеркнул, что Кремль обладает «значительным влиянием» как на территории региона, так и в международном сообществе.

Ливийская делегация под предводительством Абд аль-Хамида Дабибы посетила Москву сегодня, 15 апреля. В рамках рабочего визита политики уже провели переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

россия ливия встреча мишустин дабиба
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Новости партнеров
Все новости / Весь мир / Премьер-министр РФ Мишустин встретился с главой переходного правительства Ливии
Рейтинг@Mail.ru