Сергей Лавров встретился с премьер-министром переходного правительства Ливии

Москва, 15 апреля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамидом Дабибой развитие двусторонних отношений.

В начале встречи дипломат поздравил гостя со вступлением в полномочия премьер-министра. По его словам, Кремль готов продолжить сотрудничество с переходной властью североафриканской страны.

«Программа визита подтверждает, насколько заинтересованно российское руководство подходит к решению проблем, которые стоят перед вашим народом», — заявил глава МИД.

Лавров подчеркнул, что беседа между политиками произошла в переломный момент, когда ливийский кризис переходит в перемирие. По его словам, международное сообщество всячески способствует данному процессу.



Абд аль-Хамид Дабиба поблагодарил Россию за проведение конференций в Москве и Сочи, которые позволили разрешить стоящие перед Ливией проблемы. Он лично оценил работу Сергея Лаврова и замглавы МИД Михаила Богданова, которые ускорили мирное урегулирование.

Премьер напомнил, что цель визита — обсуждение перспектив перемирия в стране. По его мнению, основными проблемами являются вооруженные конфликты и распространение терроризма.

«Первая поездка в европейские государства — это просьба о помощи. Стране необходимо обеспечить единство и безопасность, а также вывести иностранные войска, незаконно находящиеся на территории Ливии», — сказал политик.

ФБА «Экономика сегодня» / Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Дабиба отметил, что новому правительству удалось объединить порядка 80% государственных институтов. Однако страна не может существовать без единой военной структуры. Для завершения процесса восстановления экономики он призвал российские компании возобновить работу по контрактам, подписанным до 2011 года.

«Мы обращаемся за помощью во всем. Россия — это большое и великое государство, которое обладает огромным опытом во всех областях. Через вас мы говорим с организациями, работающими в нашей стране, в частности — в газовой сфере», — сказал глава ПНЕ.

Абд аль-Хамид Дабиба призвал РФ возобновить работу посольства на территории Ливии. Он отметил, что держава готова пойти на ответные меры и расширить дипломатическое представительство в Москве. В завершение он пригласил Сергея Лаврова посетить Триполи.

Североафриканская делегация приехала в Россию сегодня, 15 апреля. Политики провели переговоры с президентом страны Владимиром Путиным, премьер-министром Михаилом Мишустиным и другими высокопоставленными чиновниками.