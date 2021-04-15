Ургант и Хрусталев пошутили над уходом Бузовой из «Дома-2» в КВН

Москва, 15 апреля. Шоумен Иван Ургант и его коллега Дмитрий Хрусталев обсудили в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале переход Ольги Бузовой из «Дома-2» в КВН.

Телеведущий Иван Ургант с улыбкой сообщил зрителям, что Ольга Бузова стала новым членом жюри Клуба веселых и находчивых (КВН). Дмитрий Хрусталев заявил, что это чистая правда, потому что вчера видел певицу на съемках программы. Ургант тут же заметил, что 35-летняя артистка будет хохотать даже от простых шуток Александра Маслякова.

«Это будет первый случай, когда член жюри после слов ведущего: «Начнем, ничтоже сумняшеся, не сезон, а притча во языцех», рассмеется и поставит оценку», — пошутил ведущий шоу.

Prt Scr youtube.com / Вечерний ургант

Шоумен поинтересовался у Хрусталева, как ей сидится в кресле члена жюри КВН. На что его коллега заметил, что Бузова справляется и в целом держится «молодцом». Этот шутливый ответ Дмитрия снова заставил Урганта улыбаться. Он добавил, что Бузовой нужно адаптироваться после «Дома-2», поэтому рядом с ее столом необходимо разжечь костер, на котором Юлий Гусман сможет «жарить шпикачки».

Ранее сообщалось, что певица уже успела поделиться с поклонниками в Instagram своими впечатлениями от записи первого выпуска КВН. По словам Бузовой, от Гусмана и Маслякова у нее по коже «побежали мурашки».