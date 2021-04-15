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Военкор Стешин назвал способ гарантированного прекращения конфликта в Донбассе
Федеральное агентство новостей
Политика

Военкор Стешин назвал способ гарантированного прекращения конфликта в Донбассе

Устойчивое урегулирование конфликта на востоке Украины с прекращением кровопролития и гражданской вражды возможно при мирном разделе страны на два отдельных государства.

Москва, 15 апреля. Устойчивое урегулирование конфликта на востоке Украины с прекращением кровопролития и гражданской вражды возможно при мирном разделе страны на два отдельных государства.

Такое мнение высказал известный российский военный журналист Дмитрий Стешин в интервью телеканалу «Юнион».

Стешин назвал невозможным дальнейшее существование в одной стране с унитарным государственным устройством граждан с принципиально отличающимися взглядами на политику, этику, историю и культуру, что он считает очевидным на примере жителей восточной и западной Украины. По мнению Стешина, спокойный и организованный раздел страны решит большинство ее внутренних проблем и позволит прекратить конфликт в Донбассе.

«Украина будет, конечно, поделена на западную часть и восточную, на пророссийскую и прозападную… Обмен территориями и обмен населением — только такой выход. И все, вражда закончится на этом», — рассказал военкор.

По мнению Стешина, силовые попытки изменить поведение и мышление миллионов человек заведомо обречены на провал. Он подчеркнул, что цивилизованный раздел страны на две части может стать ключом к гарантированному и надежному прекращению внутреннего конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что глава Донецкой Народной Республики готовит обращение к российскому президенту Владимиру Путину.

Украина донбасс стешин
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