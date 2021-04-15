Политолог Мухин объяснил паническое бегство СМИ-иноагентов из России

Руководство «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» (оба признаны иностранными агентами в России) пытается уклониться от наказания, предлагая своим сотрудникам переместиться в соседние страны. Об этом ФАН заявил политолог Алексей Мухин.

По словам эксперта, решение дирекции данных СМИ переместить часть сотрудников из России обусловлено их финансовыми проблемами.

«Связано это с тем, что сотрудникам необходимо платить заработную плату, а значит — проводить средства через российские банки либо филиалы иностранных банков в России, — подчеркнул политолог. — Соответственно, финразведка будет в курсе всех денежных потоков в их офис и может истребовать реализацию тех штрафных санкций, которые уже наложены. В отношении «Радио Свобода» это уже порядка 70 миллионов рублей. Это маневр для того, чтобы избежать наказания».

Собеседник ФАН выразил мнение, что в будущем провокационные выводы «переезжающих» СМИ-иноагентов только участятся.

«Я как непосредственный участник нескольких передач на «Радио Свобода» могу сказать, что испытываю серьезный дискомфорт, когда высказываю там свою точку зрения, потому что нахожусь под постоянным прессингом и достаточно истерическим давлением», — отметил Мухин.

Напомним, что днем ранее, 14 апреля, руководство «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» предложило части сотрудников московского бюро уехать из России. В частности, в Чехию или Украину, при этом они сами должны решить, оставаться в России или уезжать. Переезд тех, кто решил уехать из Москвы, запланирован на май.

Ранее ФАН писал, как информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом.