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Юнармейцы сняли видеоролик о героической обороне Севастополя
Пресс-служба Юнармии
Общество

Юнармейцы сняли видеоролик о героической обороне Севастополя

Участники российского патриотического движения рассказали об упорном сражении Красной армии с фашистскими захватчиками за город-герой Севастополь на виртуальной экскурсии.

Москва, 15 апреля. Участники российского патриотического движения рассказали об упорном сражении Красной армии с фашистскими захватчиками за город-герой Севастополь на виртуальной экскурсии.

Сюжет был подготовлен в рамках проведения всероссийского литературного конкурса «Два капитана», который проводит главный штаб «Юнармии».

«Юнармейцы в рамках проекта «Два капитана» сняли уже четыре ролика: о защитниках Брестской крепости, о подвиге партизан и тружениках тыла, а также о блокаде Ленинграда. Сейчас они представили короткометражку про оборону Севастополя», — пояснил начальник главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный.

По его словам, содержание видеоролика юнармейцев заставляет задуматься о подлинной храбрости.

Ранее сообщалось о старте II Юнармейских игр в Сергиевом Посаде.

россия севастополь юнармия
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