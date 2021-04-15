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Михаил Амосов оценил участие молодежи в политической жизни России
Федеральное агентство новостей
Политика

Михаил Амосов оценил участие молодежи в политической жизни России

  /   Обновлено: 15 апреля 2021 18:19
Российская молодежь будет самостоятельно вовлекаться в политику. К такому выводу пришел депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов.

Санкт-Петербург, 15 апреля. Российская молодежь будет самостоятельно вовлекаться в политику. К такому выводу пришел депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов.

В рамках конференции Федерального агентства новостей и Медиагруппы «Патриот» эксперты обсудили тему «Есть ли в России вменяемая оппозиция». На мероприятии специалисты затронули вопрос о вовлеченности молодежи в избирательные процессы.

Михаил Амосов считает, что молодые люди интересуются политическими событиями в России и могут самостоятельно принимать участие в выборах.

«Я думаю, что молодежь сама прекрасно будет вовлекаться в политику. И в политические партии, движения всегда приходят молодые люди, далеко не все конечно, ну так и вообще не все приходят в партии», — сообщил депутат.

Законодатель обратил внимание, что молодежь более амбициозна, однако это не значит, что она не собирается принимать участие в политической жизни страны.

«Политика — это дело, которым в мире занимается какая-то часть общества, не все. Молодежь, как и положено, как и во всем мире, более радикальна, но это не значит, что никто из молодых не должен приходить в партии, участвовать в выборах. Мне кажется, это нормально», — считает Амосов.

Как стало известно ранее, в ЗакСе Петербурга дали прогноз по поводу выборов в Госдуму в 2021 году.

выборы политика молодежь
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