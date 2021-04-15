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Материнская компания «Ситибанка» продаст розничный бизнес в России
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко
Экономика

Материнская компания «Ситибанка» продаст розничный бизнес в России

Финансовая компания Citi намерена уйти из розничного сектора в РФ и других 12 странах, где открыты ее отделения.

Москва, 15 апреля. Финансовая компания Citi намерена уйти из розничного сектора в РФ и других 12 странах, где открыты ее отделения.

Розничный бизнес компания планирует продать. Из-за того что уход компании с рынка может затянуться на несколько лет, отделения банка продолжат свою работу в обычном режиме.

«Citi сфокусирует розничный бизнес в четырех глобальных центрах по управлению частным капиталом — в Сингапуре, Гонконге, Лондоне и ОАЭ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ожидается, что новое позиционирование компании поможет улучшить возврат на инвестиции в долгосрочной перспективе. Институциональный бизнес Citi продолжит работать во всех странах, как и ранее.

Другой банк уйдет с внутреннего рынка России из-за отзыва лицензии Центробанком.

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