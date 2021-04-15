В Краснодарском крае экс-судья отправился в колонию по делу о мошенничестве

Краснодар, 15 апреля. Бывший судья из Краснодарского края Владимир Стародубцев признан виновным в покушении на мошенничество. Вместе с ним за решетку отправились двое его пособников.

Правоохранители доказали, что в 2018 году тогда еще судья привлек к преступлению своего сына и родственника. Злоумышленники «обрабатывали» бизнесмена, с которого требовали 50 миллионов рублей, сообщили в СК.

Преступники заверяли жертву, что эта сумма будет роздана в качестве взяток краевым судьям. За вознаграждение в интересах бизнесмена будет принято решение, касающееся собственников земельных участков. В феврале 2019 года судье были переданы деньги, после чего он был задержан оперативниками ФСБ. Наличие у злоумышленника родственных связей и способность к сокрытию следов осложняло расследование.

Основной виновник получил шесть с половиной лет колонии, он также обязан уплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Его сын отсидит на полгода меньше и заплатит 700 тысяч рублей. Срок для третьего фигуранта составил пять с половиной лет со штрафом в размере 600 тысяч рублей.

В Ставропольском крае фигурантом дела о мошенничестве стал и.о. заместителя главы регионального правительства. Следствие считает, что он незаконно обогатился на 130 миллионов рублей, сообщал ФАН.