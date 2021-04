Косово продолжает провокации, опираясь на поддержку Запада в Совбезе ООН

Спустя несколько недель после формирования нового правительства в самопровозглашенной Республике Косово стало понятно, что курс на сближение с официальным Белградом так и не будет реализован. Несмотря на то, что руководство ЕС и в частности глава европейской дипломатии Жозеп Боррель настаивают на продолжении диалога, высказывания представителей временных институтов в крае и ряд их действий отодвигают саму его возможность.

Так, в своем недавнем обращении к премьер-министру Косово Альбину Курти Боррель сообщил, что «претворение европейской перспективы Косово в реальность требует скорейшего продолжения диалога между Белградом и Приштиной и соглашения о всеобъемлющей нормализации отношений с Сербией». Однако его призыв пока остался неуслышанным, и со стороны властей квазигосударства происходят постоянные провокации.

Федеральное агентство новостей /

13 апреля в Нью-Йорке состоялось очередное заседание Совета безопасности ООН по Косово и Метохии, где также не обошлось без инцидента. Вскоре после начала совещание пришлось приостановить. Представитель России Дмитрий Полянский попросил дипломата Приштины убрать флаг самопровозглашенного государства, так как статус Косово не является общепризнанным.

#Polyanskiy: I'd like to draw attention to disrespect for the UNSC, demonstrated by Kosovo-Albanian representatives. ????????and the majority of SC members don't recognize #Kosovo as an independent state, which's why display of the flag of this non-recognized entity is unacceptable. pic.twitter.com/KumebGraDO