Косово продолжает провокации, опираясь на поддержку Запада в Совбезе ООН

Спустя несколько недель после формирования нового правительства в самопровозглашенной Республике Косово стало понятно, что курс на сближение с официальным Белградом так и не будет реализован. Несмотря на то, что руководство ЕС и в частности глава европейской дипломатии Жозеп Боррель настаивают на продолжении диалога, высказывания представителей временных институтов в крае и ряд их действий отодвигают саму его возможность.

Так, в своем недавнем обращении к премьер-министру Косово Альбину Курти Боррель сообщил, что «претворение европейской перспективы Косово в реальность требует скорейшего продолжения диалога между Белградом и Приштиной и соглашения о всеобъемлющей нормализации отношений с Сербией». Однако его призыв пока остался неуслышанным, и со стороны властей квазигосударства происходят постоянные провокации.

Федеральное агентство новостей /

13 апреля в Нью-Йорке состоялось очередное заседание Совета безопасности ООН по Косово и Метохии, где также не обошлось без инцидента. Вскоре после начала совещание пришлось приостановить. Представитель России Дмитрий Полянский попросил дипломата Приштины убрать флаг самопровозглашенного государства, так как статус Косово не является общепризнанным.

#Polyanskiy: I'd like to draw attention to disrespect for the UNSC, demonstrated by Kosovo-Albanian representatives. ????????and the majority of SC members don't recognize #Kosovo as an independent state, which's why display of the flag of this non-recognized entity is unacceptable. pic.twitter.com/KumebGraDO — Russian Mission UN (@RussiaUN) April 13, 2021

«Восемь членов Совета Безопасности ООН не признают Косово как государство», — подчеркнул Полянский.

Однако представитель Великобритании ответил, что это заседание не официальное, и добавил, что «он не видит причин» для изменения фона за представителем Приштины.

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович также выразил протест в связи с демонстрацией так называемого символа государственности Косово на сессии Совбеза ООН и уточнил, что такое действие албанцев является противоправным.

«Представителей Приштины несколько раз предупреждали, в том числе и со стороны председателя Совета Безопасности ООН на предыдущей сессии, что такие злоупотребления во время заседаний абсолютно неприемлемы и представляют собой грубое нарушение правил Совета Безопасности о работе временных институтов в Приштине», — сказал он.

Министр также подчеркнул, что политическая ситуация в Косово и Метохии нестабильна, а экстремизм среди албанцев усиливается. Примером этого стали новые парламентские выборы в крае. В частности, во время избирательной кампании в сербских анклавах было замечено большое количество оскорбительных граффити, албанские политики в сопровождении вооруженных лиц со знаками отличия боевиков «Освободительной армии Косово» без предупреждения приезжали в сербские города и деревни. Все это, так же как и создание новой военной базы у Южной Митровицы, ситуация вокруг монастыря Высокие Дечаны и учения «сил безопасности» края, подрывает основы для диалога.

Очередная провокация последовала со стороны нового президента самопровозглашенного государства, Вьосы Османи. Официальный лидер албанцев заявила, что Приштина намерена подать в суд на Сербию за геноцид и готова годами ждать соглашения, которое, по ее мнению, обеспечит признание Белградом независимости квазигосударства.

Федеральное агентство новостей /

В интервью Irish Times Османи сказала, что она также считает, что обмен территориями невозможен, оценивая, что президент Сербии Александр Вучич «еще не доказал, что он отставил образ мышления Милошевича». Приштина хочет, чтобы лидеры Сербии «заплатили за преступления», совершенные во время войны 1998 и 1999 годов, и за предшествовавшие им «систематические притеснения косовских албанцев».

«Мы будем готовиться к делу о геноциде против Сербии, как юридически, так и с точки зрения доказательств. Есть свидетели, большинство из них живы, и доказательства есть», — высказалась Османи.

По словам президента самопровозглашенного государства, приоритетом Приштины является вопрос о пропавших без вести лицах, а также военных репарациях за «все разрушения, к которым Сербия привела Косово не только во время войны, но и с 1989 года, когда Милошевич пришел к власти и возглавил систему, в рамках которой в Косово и Метохии был своего рода апартеид».

Так же Османи обвинила президента Сербии в том, что он разделяет «экспансионистский образ мышления Слободана Милошевича».

«Я думаю, что он действует по-иному, не с помощью войны, разрушения и насилия, но с помощью стратегии, которая по-прежнему направлена на захват большей территории», — утверждает Вьоса Османи.

Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах ситуацию прокомментировал Владислав Йованович, бывший министр иностранных дел Союзной Республики Югославия. Он отметил, что минувшее заседание СБ ООН отличилось тем, что впервые свою позицию по поводу флага Косово высказал представитель России.

По словам Йовановича, сербский министр Селакович оказал сильную поддержку позиции российского представителя, которая понятна, потому что Сербия защищается от агрессивной попытки вхождения самопровозглашенного государства в СБ и ООН.

«Россия, как член Совета безопасности, и в целом как исторически близкая нам держава, поддержала Сербию и своей решительной позицией создала непреодолимое препятствие для всех попыток западных держав дать Косово постоянное членство в ООН. Эта демонстрация солидарности Сербии с Россией в СБ не устранила угрозу того, что Запад попытается сделать Косово полноправным членом ООН, однако Россия напомнила всему миру о том, что речь идет о создании квазигосударства, не признанного половиной стран. У него нет шансов вступить в ООН, пока Сербия отказывается дать свое согласие на это», — пояснил Йованович.

Федеральное агентство новостей /

Опытный сербский дипломат объяснил — западные державы хотят решить косовский вопрос на техническом уровне, не затрагивая суть проблемы и постепенно снимая его с повестки дня.

«По крайней мере, они этого хотят, другое дело — насколько это возможно. Идея в том, чтобы полностью перевести дискуссию о Косово в Брюссель, устранив от участия СБ. Этого не случится, пока у России и Сербии единая позиция по этому вопросу», – пояснил Йованович.

Попытку главы МИД самопровозглашенного государства связать сербский народ с «геноцидом», которую она постаралась навязать в качестве темы на заседании СБ, можно объяснить стремлением навсегда оставить «позорное клеймо на лбу сербского народа».

«Когда представитель Великобритании несколько лет назад очень смело и грубо пытался поставить на голосование резолюцию по так называемому геноциду в Сребренице, Россия оказала неоценимую поддержку Сербии. Российское вето предотвратило мрачное закулисное намерение западных держав осудить нас также через СБ, хотя раньше они делали это через так называемый Гаагский трибунал. Это то, что проистекает из нашей исторической и духовной близости. Что бы ни происходило в мире и в наших странах, эта близость — константа нашего существования», — пояснил дипломат.

Йованович напомнил, что ключевым элементом геноцида, согласно международной конвенции, является стремление уничтожить всех представителей или часть народа.

«Такое намерение не было доказано, его не существовало. Было только желание отомстить из-за зла, которое боснийские солдаты в Сребренице совершили в отношении к местным сербам. Преступление есть, оно несомненное и значительное, но геноцида не было, потому что не было намерения. Это словно «кукушкино яйцо», которое международная общественность пытается подкинуть Сербии, чтобы как-то облегчить бремя Германии из-за Холокоста и других видов геноцида, которые совершали солдаты Вермахта по всей Европе».

По словам Йовановича, то, что албанцы настаивают на так называемом геноциде — это выражение бессилия по вопросу признания Косово. При этом есть перспектива «топтаться на одном месте» еще лет 300, потому что они не смогут получить согласие Сербии или убедить Россию отказаться от поддержки, которую она оказывает Белграду.