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Англичанин без смартфона не смог выпить первую после локдауна пинту пива
pxhere.com
Общество

Англичанин без смартфона не смог выпить первую после локдауна пинту пива

Дэвид У. с нетерпением ожидал возможности прийти в бар после локдауна, где его постигло внезапное разочарование. Британцу отказали в долгожданном пиве из-за отсутствия смартфона.

Морпет, 15 апреля. Дэвид У. с нетерпением ожидал возможности прийти в бар после локдауна, где его постигло внезапное разочарование. Британцу отказали в долгожданном пиве из-за отсутствия смартфона.

Неординарная история произошла в Нортумберленде, где британец так долго ждал завершения локдауна и возможности прийти в паб. Дело в том, что в заведении его отказались обслужить, потому что у мужчины не было с собой смартфона для регистрации данных. О невозможности выпить без гаджета сообщает The Daily Star.

Как выяснилось впоследствии, инцидент случился в ресторане гостиницы «Ангел», а потерпевшим стал рядовой британский пенсионер, которому было отказано в первой после пандемии пинте пива. Действительно, сейчас некоторые пабы стремятся свести к минимуму контакты между персоналом и клиентами, внедряя телефонные приложения. Однако такая политика серьезно взволновала общественность.

Подобные ограничения, по существу, «вычеркивают из жизни» половину тех, кто находится в возрасте от 65 до 74 лет, и более трети тех, кому за 75, потому что такие люди просто не пользуются смартфонами. Согласно правительственным рекомендациям, все учреждения должны сделать так, чтобы у них был аналогичный процесс регистрации данных без помощи смартфона.

«Я просто подумал, что это ужасно. Пожилые люди, такие как я, не имеют этих компьютерных знаний, потому что мы не были воспитаны с компьютерами», — возмутился пенсионер.

После того,как англичанину отказали в обслуживании в пабе, Дэвид У. назвал подобную политику «эйджизмом». В ответ паб извинился, отметив, что была допущена ошибка. Также представители паба пообещали угостить 78-летнего британца за счет заведения.

великобритания смартфон пиво бар ограничения коронавирус локдаун
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