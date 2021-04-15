Жираф от радости пробежался галопом по вольеру Московского зоопарка. ФАН-ТВ

Как бегают жирафы, предлагают посмотреть в московском зоопарке. Такое видео сотрудники Московского зоопарка опубликовали в Интернете.

Кенийского жирафа по кличке Липа выпустили в уличный вольер. Животное обрадовалось раздолью и пустилось галопом по поляне. Компанию подруге составила зебра Дэбора. Смотрители столичного зоопарка отмечают: жирафы могут развивать скорость до 60 км/ч. Интересно наблюдать не только за тем, как они бегают, но и как пьют. В природе эти парнокопытные не нагибаются к источникам с водой, ведь сзади их могут подкараулить хищники, поэтому всю влагу они получают из растений.

С приходом весны многих животных в зоопарках переводят в летние вольеры, чтобы они могли больше времени проводить на солнце.