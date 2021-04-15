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Общественники сообщили о росте недовольства миссией ООН в ЦАР среди граждан страны
Федеральное агентство новостей  /  Федеральное агентство новостей
Весь мир

Общественники сообщили о росте недовольства миссией ООН в ЦАР среди граждан страны

  /   Обновлено: 15 апреля 2021 18:25
В ЦАР продолжает расти недовольство присутствием миссии ООН в республике. Волну негатива среди жителей вызвали призывы главы МИНУСКА к переговорам с боевиками.

Банги, 15 апреля. Координатор «Организации патриотов Центральноафриканской Республики» (OPCA) Сириак Азуасса заявила, что высказывания главы многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) Манкера Ндиай о ситуации в республике вызывают все большее возмущение среди граждан.

Как пояснила общественница, представитель ООН неоднократно призывал власти ЦАР к проведению переговоров с боевиками, которые известны многочисленными преступлениями в отношении населения страны и государства. Эти высказывания стали свидетельством, что истинная цель МИНУСКА заключается не в восстановлении мира, а в продолжении конфликта.

В «Организации патриотов Центральноафриканской Республики» отметили, что усилия правительственных войск при поддержке российских инструкторов и союзников из Руанды позволили разгромить бандформирования и взять под контроль всю территорию страны. Полная зачистка республики от радикалов сделает присутствие «голубых касок» в ЦАР бессмысленным.

Представители OPCA также инициировали подписание петиции по отмене оружейного эмбарго ООН в отношении республики. Общественники отметили, что переоснащение армии ЦАР мощным вооружением приведет к установлению полной безопасности на территории страны.

Критика миссии ООН в ЦАР регулярно звучит со стороны местного населения. Люди обвиняют миротворцев в сотрудничестве с боевиками, расхищении ценных природных ресурсов государства и неисполнении прямых обязанностей по защите мирных жителей от бандитов.

Центральноафриканская армия близка к полной ликвидации оставшихся боевиков. На фоне этого, по словам писателя и военного обозревателя Алексея Суконкина, МИНУСКА пытается сохранить источники финансирования и присутствие в республике любыми путями.

африка цар
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