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Это петь нельзя: критик Сергей Соседов о хитах Аллы Пугачевой
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Общество

Это петь нельзя: критик Сергей Соседов о хитах Аллы Пугачевой

По словам музыкального критика, песни Аллы Пугачевой не стали народными хитами и уйдут вместе с ней.

Песни Аллы Пугачевой не стали народными хитами и уйдут вместе с ней. Таким мнением поделился в беседе с ФАН музыкальный критик Сергей Соседов.

По словам собеседника, в настоящее время личность певицы уже не представляет интереса для обсуждения.

«Мне совершенно нечего сказать о ней, кроме того, что все было в прошлом. Ей было воздано достаточно и в советское время и, особенно, в перестройку, в 1990-е годы, когда ей посвящались целые газеты, еженедельники. Она свое получила. Хотите ей воздавать, ваше дело. Только я не знаю, за что. Что она «похорошела» или «похужела»? — сказал критик.

Сергей Соседов отметил, что шлягеры звезды, хоть в свое время и гремели на всю страну, однако, так и не стали культовыми, знакомыми наизусть.

«Что, ее песни поют на каждом шагу, в караоке? Их поют очень мало! У нее не застольные песни, а сценические, драматические. Это петь нельзя! «Не отрекаются, любя», «Старинные часы», «Арлекино» — никто никогда не пел этого за столом! Это сложные произведения. Это не народные хиты.  Ее песни не будут петь. Они уйдут вместе с ней. Их могла петь только она», — считает собеседник ФАН.

Это петь нельзя: критик Сергей Соседов о хитах Аллы Пугачевой
wikipedia.org  / Serge Serebro / CC BY-SA 3.0

В завершение он поделился мнением, что, на самом деле, заслуженный успех певицы закончился намного раньше, чем может показаться большинству из нас.

«Она не создала «Подмосковных вечеров», «Очи черные», «Дорога длинная», «День Победы». Она занималась театром ˂…˃. Прошло время и оказалось, что все осталось в прошлом. Ее творчество не перешагнуло границы 1970-80-х годов. В 1990-х она уже стала затухать. Издания зарабатывали на событиях ее жизни: вышла замуж – не вышла, Галкин-Пугалкин… Не про творчество писали», — подытожил журналист.

Ранее Лев Лещенко в беседе с ФАН поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения.

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