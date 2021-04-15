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Новые санкции Байдена позабавили Пригожина
ТАСС  /  Михаил Метцель
Политика

Новые санкции Байдена позабавили Пригожина

  /   Обновлено: 15 апреля 2021 18:05
Американский президент Джо Байден не совсем понимает, что вокруг него происходит. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд», комментируя новые санкции США.

Санкт-Петербург, 15 апреля. Американский президент Джо Байден не совсем понимает, что вокруг него происходит. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд», комментируя новые санкции США.

Глава Соединенных Штатов подписал указ о внедрении новых ограничений из-за «вредоносной внешней деятельности» российского правительства. Об этом говорится на сайте Белого дома. Санкции, по версии Вашингтона, обусловлены «вмешательством» в американский избирательный процесс 2020 года и кибератакой на государственные ведомства США.

Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала комментарий по поводу антироссийской деятельности Вашингтона. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин уже ознакомился с санкционной формулировкой.

Новые санкции Байдена позабавили Пригожина
Пресс-служба компании «Конкорд»  / 

«Санкции за вмешательство в американские выборы 2020 года в отношении африканских компаний. Очень забавно. Похоже, Байден не совсем понимает, что происходит вокруг, и думает, что в Африке выбирают его президентом», — сказано в сообщении пресс-службы.

Как стало известно ранее, бизнесмен Евгений Пригожин выступил инициатором благотворительной акции в Судане. Семьям африканской страны раздали миллионы наборов с продуктами питания. Проведение акции совпало с решением Белого дома внедрить новые санкции против ряда компаний, предположительно связанных с российским предпринимателем.

санкции байден конкорд
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