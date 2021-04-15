Липчанка с годовалым ребенком погибли при пожаре в новостройке

Липецк, 15 апреля. Пожар в квартире на десятом этаже новостройки унес жизни местной жительницы и ее малолетней дочери.

Возгорание произошло в одном из многоэтажных жилых домов по улице Сергея Казьмина, сообщили в управлении СК РФ по региону. Двоих выживших детей доставили в больницу с отравлением угарным газом. Врачи оказывают им необходимую помощь.

По факту гибели двоих людей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователям предстоит выяснить причину возгорания и все обстоятельства трагедии.

Тело младенца нашли на месте пожаре в Свердловской области, сообщал ФАН. Жертвами трагедии стали пять детей.