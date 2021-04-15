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Китай критикует решение Японии сбросить радиоактивные отходы в океан
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Политика

Китай критикует решение Японии сбросить радиоактивные отходы в океан

Китайский политик Чжао Лицзянь раскритиковал решение Японии сбросить в Тихий океан радиоактивную воду. Свое мнение он выразил на брифинге.

Пекин, 15 апреля. Китайский политик Чжао Лицзянь раскритиковал решение Японии сбросить в Тихий океан радиоактивную воду. Свое мнение он выразил на брифинге.

Лицзянь заявил, что мир не должен расплачиваться за утилизацию Японией радиоактивной воды, и призвал ее осознать свою ответственность. Политик подчеркнул, что Китай оставляет за собой право принять меры в отношении Токио.

Правительство Японии решило сбросить в Тихий океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». Вода использовалась для охлаждения реакторов и в настоящий момент предполагается, что она хранится в резервуарах станции. Лишь в случае низкого содержания уровня радиоактивных элементов вода может быть сброшена в океан. Для этого ее необходимо тщательно очистить.

pixabay.com  / 

Ориентировочно сброс запланирован на 2023 год, однако с учетом накопления воды в резервуарах, емкости будут переполнены к концу 2022 года.

Ранее Министерство иностранных дел России с осуждением высказалось о планах Японии. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что такой масштабный сброс радиоактивных отходов может навредить окружающей среде и обитателям Тихого океана.

япония китай мид аэс радиоактивные отходы
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