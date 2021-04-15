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Зарегистрирована первая в РФ тест-система для количественного определения антител к COVID-19
pixabay.com
Общество

Зарегистрирована первая в РФ тест-система для количественного определения антител к COVID-19

Первую в России иммуноферментную тест-систему на определение количества антител к COVID-19 зарегистрировал Роспотребнадзор.

Москва, 15 апреля. Первую в России иммуноферментную тест-систему на определение количества антител к COVID-19 зарегистрировал Роспотребнадзор.

Новый тест разработан ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, сообщается на сайте ведомства. Система определит качество и количество антител в крови инфицированных SARS-CoV-2 с клиническими проявлениями заболевания. Также она выявит количественное наличие защиты у переболевших или контактировавших с больным COVID-19 при отсутствии симптомов.

Иммуноферментная тест-система обладает высокой аналитической чувствительностью и способна определять даже малое количество антител в образцах сыворотки или плазмы крови. Это поможет принять решение о дополнительной вакцинации при низком уровне антител, отметили в Роспотребнадзоре.

Эпидемиолог ведомства Наталья Пшеничная объяснила разницу между M и G антителами. Первые формируются через неделю после инфицирования, вторые — после выздоровления, именно они формируют иммунный ответ на коронавирус.

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