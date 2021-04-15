Шея летающих гигантских птерозавров оказалась значительно длиннее, чем у жирафов

Лондон, 15 апреля. Ученые из Университета Портсмута в Великобритании изучили строение шеи птерозавров. Это самые крупные живые существа, которые когда-либо поднимались в воздух.

Впервые они появились около 225 миллионов лет назад, а исчезли примерно 66 млн лет назад. Размер крыльев птерозавров достигал 12 метров. Очень длинная шея — одна из отличительных черт этих существ. Например, шея современных жирафов существенно меньше.

В рамках нового исследования специалисты попытались понять, как именно было устроено тело птерозавров. Их тонкие шейные позвонки не ломались благодаря сложной внутренней структуре. Современные виды живых существ ничем подобным похвастаться не могут.

«Одним из наших самых важных открытий является расположение поперечных стоек в центре позвоночника», — отметил один из авторов исследования.

Нервная трубка располагалась в центре позвонка птерозавра. Она соединялась с внешней стенкой через ряд тонких стержневидных трабекул. Трабекулы шли радиально, как спицы колеса. Некоторые из них даже перекрещивались друг с другом.

В Китае ранее обнаружили останки птерозавра с необычным строением лап. Находка принадлежит специалистам из Великобритании, Китая и США. Ученые рассказали о ней подробнее в рамках статьи, опубликованной в издании Current Biology.