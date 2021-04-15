Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 апреля 18:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:48
Армия
В NI рассказали, как легендарный советский «Иосиф Сталин» напугал Запад
18:47
Армия
В Японии впервые за 30 лет пройдут общенациональные военные учения
18:47
Весь мир
Активисты ЦАР назвали призыв ООН к проведению диалога с боевиками недопустимым
18:46
Общество
Экс-заместитель Васильевой формирует новый профсоюз врачей «без Навального» и политики
18:43
Политика
Политолог Светов заявил, что явка на выборы в Госдуму может составить более 50%
18:42
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов подарил супруге на день рождение чужой салют
18:40
Общество
Престарелый хаски обожает кататься с хозяином на мотоцикле по Америке. ФАН-ТВ
18:39
Наука
Изменены привычные представления о тайне девятой планеты Солнечной системы
18:37
Общество
Двадцатилетнюю курянку обвинили в совращении подростка
18:37
Политика
Спикер Госдумы назвал санкции Вашингтона недружественными и предсказуемыми
18:37
Общество
Требование Навального выдать Коран вызвало скепсис у пользователей Сети
18:37
Экономика
Uniper из Германии превратит угольную электростанцию в водородный кластер
18:36
Общество
Стали известны сроки поставки третьей вакцины от COVID-19 «КовиВак» в Петербург
18:35
Политика
Политолог Мухин объяснил паническое бегство СМИ-иноагентов из России
18:35
Весь мир
Премьер-министр РФ Мишустин встретился с главой переходного правительства Ливии
18:34
Происшествия
«Братва» завалила цветами могилу убитого Алика Рыжего
18:32
Общество
Россиянам не придется сдавать тест на COVID-19 для поездки в Абхазию
18:32
Происшествия
Исчезнувший настоятель монастыря найден мертвым в костромском лесу
18:31
Весь мир
Акция против присутствия миротворцев в ЦАР прошла перед офисом ООН в Банги
18:30
Общество
Калининградский полицейский отказался от взятки в 400 евро
Все новости
Шея летающих гигантских птерозавров оказалась значительно длиннее, чем у жирафов
pxhere.com
Наука

Шея летающих гигантских птерозавров оказалась значительно длиннее, чем у жирафов

Ученые из Университета Портсмута в Великобритании изучили строение шеи птерозавров. Это самые крупные живые существа, которые когда-либо поднимались в воздух.

Лондон, 15 апреля. Ученые из Университета Портсмута в Великобритании изучили строение шеи птерозавров. Это самые крупные живые существа, которые когда-либо поднимались в воздух.

Впервые они появились около 225 миллионов лет назад, а исчезли примерно 66 млн лет назад. Размер крыльев птерозавров достигал 12 метров. Очень длинная шея — одна из отличительных черт этих существ. Например, шея современных жирафов существенно меньше.

В рамках нового исследования специалисты попытались понять, как именно было устроено тело птерозавров. Их тонкие шейные позвонки не ломались благодаря сложной внутренней структуре. Современные виды живых существ ничем подобным похвастаться не могут.

«Одним из наших самых важных открытий является расположение поперечных стоек в центре позвоночника», — отметил один из авторов исследования.

Нервная трубка располагалась в центре позвонка птерозавра. Она соединялась с внешней стенкой через ряд тонких стержневидных трабекул. Трабекулы шли радиально, как спицы колеса. Некоторые из них даже перекрещивались друг с другом.

В Китае ранее обнаружили останки птерозавра с необычным строением лап. Находка принадлежит специалистам из Великобритании, Китая и США. Ученые рассказали о ней подробнее в рамках статьи, опубликованной в издании Current Biology.

исследование жирафы птерозавры
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Новости партнеров
Все новости / Наука / Шея летающих гигантских птерозавров оказалась значительно длиннее, чем у жирафов
Рейтинг@Mail.ru