Матируют, сужают поры, борются с воспалениями: топ-10 тоников для жирной кожи в 2021 году

В повседневном уходе за лицом тоник выполняет вспомогательную функцию. Он нейтрализует действие средств, использованных для очищения, и нормализует уровень pH эпидермиса, тем самым подготавливая его к нанесению крема.

Однако в отношении жирной кожи у тонизирующих средств может быть куда более широкое действие. Они вполне могут помочь справиться с излишней жирностью, купировать воспалительные процессы и уменьшить проявления акне. Но для этого выбирать тоник для жирной и проблемной кожи нужно внимательно. Важно понимать, какие компоненты должны быть в его составе, а какие ингредиенты в нем нежелательны.

Журналист ФАН подготовил рейтинг лучших тоников для жирной кожи лица, которые станут незаменимыми и любимыми помощниками в повседневном уходе.

Как выбрать тоник для жирной и комбинированной кожи

95% объема любого тоника составляет вода, и лишь 5% — активные добавки. В качестве основы производители могут использовать обычную очищенную воду, термальную или мицеллярную. Чем мягче основа, тем более деликатно средство воздействует на кожу.

Однако и дорогие, и дешевые тоники почти не отличаются друг от друга по основному компоненту. Нюансы их воздействия определяются не им, а вспомогательными ингредиентами. Поэтому, выбирая средство, не стоит ориентироваться на бренд, цену или навязанный рекламой образ. Хороший тоник для жирной и смешанной кожи должен содержать один или несколько ценных компонентов.

AHA-кислоты

Фруктовые кислоты (гликолевая, виноградная, молочная и другие) оказывают благотворное воздействие на жирную кожу. Они обладают отшелушивающим действием: размягчают и растворяют ороговевшие клетки, не позволяя им скапливаться вокруг пор и в сальных протоках. Благодаря этому поверхность кожи становится более гладкой и эластичной, поры — менее заметными, а риск появления акне снижается.

Пребиотики

Эти вещества оздоравливают микрофлору, так как служат питательной средой для здоровых бактерий. Обычно в качестве пребиотика используется лактулоза, которая поддерживает местный иммунитет, помогает сохранению гидролипидной мантии и оказывает антиоксидантное воздействие. Средства с пребиотиками — настоящий оздоравливающий коктейль для кожи, склонной к высыпаниям и воспалениям.

Кислоты

Они подкисляют эпидермис, снижая интенсивность развития патогенных бактерий, тем самым уменьшают риск воспалительных реакций. Кроме того, обладают подсушивающим действием, уменьшают активность сальных желез и жирность.

Обычно производители добавляют в тоники салициловую кислоту, которая отлично справляется со своей задачей при отсутствии поверхностных раздражений. Если же кожа стала чувствительной на фоне изменения ухода или сезонного воздействия, средства с кислотами будут лишь стимулировать ее раздражение и покраснение.

Растительные экстракты

Полезны для нормализации жирности и оздоровления микрофлоры составы с содержанием экстрактов календулы, зеленого чая, эвкалипта, чайного дерева, гамамелиса. Растительные добавки помогают в решении проблем жирного эпидермиса, но нужно соблюдать осторожность при склонности к аллергическим реакциям.

Вспомогательные ингредиенты

В составе может быть цинк, который обладает подсушивающим действием и снижает активность сальных желез. Ценен пантенол, который ускоряет регенерацию тканей, уменьшает признаки воспалений и успокаивает очаги раздражения. Глицерин — еще один натуральный компонент, который заботится о поддержании нормального уровня увлажненности тканей.

Федеральное агентство новостей /

Нежелательные компоненты

Иногда можно встретить рекомендацию использовать вместо тоников гидролаты как более натуральные и эффективные уходовые средства. Однако на жирной коже они не смогут проявить своих полезных свойств.

Гидролаты — это растворы с небольшим содержанием эфирно-масличных соединений, а масла при избыточной работе сальных желез будут лишь способствовать жирности. Кроме того, такие составы обладают лишь легким тонизирующим и увлажняющим действием, тогда как эпидермис смешанного, жирного и проблемного типов требуют иного, более целевого ухода.

Также ошибкой будет использование спиртовых растворов. Применять их следует только по рекомендации косметолога, курсом и для решения конкретной проблемы. При этом косметолог должен указать процентное содержание спирта в средстве или же порекомендовать определенный препарат.

При регулярном использовании тоников и лосьонов со спиртом эпидермис будет отвечать еще большей жирностью. Причина в том, что спирт слишком сушит внешний кожный слой, буквально сдирает с него защитную гидролипидную мантию. Коже приходится трудиться над ее восстановлением, для чего она ускоряет выработку себума. Поэтому попытка избавиться от жирности и акне с помощью спиртового тоника обычно приводит к усугублению проблемы.

Не следует также использовать средства, содержащие косметические отдушки. Они не только обладают навязчивым запахом, но могут провоцировать аллергические реакции.

Топ матирующих тоников для жирной кожи

На рынке можно найти множество достойных средств для повседневного ухода. Причем необязательно это будут дорогие составы от люксовых брендов. В бюджетном ценовом сегменте немало качественной российской косметики со свойствами космецевтических, то есть лечебных, препаратов. Также можно подобрать корейский тоник для жирной кожи или средство из импортного масс-маркета с достойными характеристиками.

Kora с пребиотиком

prt scr market.yandex.ru /

В каталоге российского производителя космецевтики представлена целая линейка средств для жирной кожи. Тоник Kora содержит комплекс пребиотиков, растительных экстрактов и салициловой кислоты. Он хорошо успокаивает, увлажняет и оздоравливает эпидермис. После его использования не возникает чувства сухости.

По отзывам, использовать тоник удобно. Благодаря флакону с пульверизатором расход небольшой, хватает средства надолго. Протирать лицо ватным диском не нужно, достаточно распылить на кожу. Покупательницы после использования продукта отмечают ощущение свежести, сужение пор, хорошее матирование без липкой пленки.

Средняя цена — 278 рублей.

Levrana Facial Tonic

prt scr market.yandex.ru /

Еще один российский косметический бренд представляет тоник для жирной кожи. Levrana — это натуральная косметика, в составе которой только органические и растительные ингредиенты. Уходовое средство содержит растительный сорбитол, который работает как пребиотик, органические ферменты ржи для отшелушивания отмерших клеток, лимонную кислоту и экстракты лекарственных растений. Поставляется во флаконах объемом 50 и 150 мл, наносить его нужно ватным диском или кончиками пальцев.

Пользовательницы считают, что флакон — единственный существенный недостаток тоника. Из-за большого отверстия расход получается очень неэкономичным, и заканчивается средство быстро. В остальном же действие неплохое: подсушивающего эффекта нет, как и липкой пленки. А вот увлажнение, успокаивающее воздействие и приятный запах оставляют отличное впечатление.

Средняя цена — 380 рублей.

Green Mama. Брусника и чистотел

prt scr market.yandex.ru /

Экономичный и органический продукт от совместного российско-французского бренда. В составе тоника для жирной кожи Green Mama целый спектр растительных экстрактов, которые оказывают противовоспалительное и успокаивающее действие. Подсушивающим эффектом он почти не обладает, поэтому при использовании не матирует и не сужает поры. Но хорошо увлажняет, борется с раздражением и воспалением. Плюс поставляется в большом флаконе 300 мл и стоит совсем недорого.

По мнению покупательниц, продукт приятен в использовании, не создает на лице липкой пленки, не вызывает раздражения. Подходит в качестве базового средства для повседневного ухода. Но если нужно сузить поры или избавиться от жирного блеска в Т-зоне, тоник не подойдет.

Средняя цена — 226 рублей.

Natura Siberica Очищающий

prt scr market.yandex.ru /

При склонности к высыпаниям и воспалительным реакциям можно попробовать тоник для жирной кожи «Natura Siberica Очищающий». В его составе высокое содержание цинка, который обладает выраженным подсушивающим действием. Поэтому при наличии раздражений использовать средство нельзя: оно вызовет покраснение и еще более выраженную реакцию. Для нормализации функций кожи в состав включены растительные экстракты ромашки, шалфея и зеленого чая, которые устраняют жирный блеск и сужают поры.

По отзывам, средство отлично очищает и матирует, после его использования на лице не остается пленки и липкости. Но его запах напоминает «медицинский», что нравится не всем пользователям. Во флаконе нет дозатора, из-за чего раствор расходуется слишком быстро.

Средняя цена — 362 рубля.

Organic Zone Facial Toner with AHA-acid

prt scr market.yandex.ru /

Ухаживающий раствор от российского производителя насыщен натуральными компонентами. Тоник для жирной кожи Organic Zone содержит комплекс фруктовых кислот: молочную, винную, янтарную, яблочную. Также в нем есть подсушивающая салициловая кислота, Д-пантенол для борьбы с раздражением, увлажняющая гиалуроновая кислота и витамины. Производитель обещает отшелушивающее действие, сужение пор и матирование. Флакон большой, объемом 250 мл, но дозатора нет, наносить раствор нужно с помощью ватного диска.

Пользовательницы считают, что средство хорошо справляется со своими функциями: освежает, постепенно устраняет черные точки, помогает снизить жирность. Обладает приятным запахом лайма, мягко действует на кожу, не пощипывает. Благодаря прозрачному флакону виден расход тоника.

Средняя цена — 378 рублей.

Чистая линия. Лосьон-тоник матирующий

prt scr market.yandex.ru /

Для использования на каждый день средство не подойдет. Тоник для жирной кожи «Чистая линия» содержит спирт, поэтому активно подсушивает и подавляет воспалительный процесс. Использовать его стоит в период лечения угревой сыпи, подростковых высыпаний, акне в период обострения. Но при улучшении состояния лучше перейти к более мягким, щадящим средствам.

По отзывам, лосьон недорогой, неплохо пахнет и очищает проблемные зоны на лице. Но может создавать ощущение пленки, а при попадании на губы сильно горчит.

Средняя цена — 208 рублей.

GARNIER Основной уход

prt scr market.yandex.ru /

Популярность средству обеспечили его низкая цена и исключительно приятный запах. Тоник «Гарньер» предназначен не для жирной кожи, а для нормальной и комбинированной, но и при избыточной жирности и в периоды ее нормализации он вполне справляется со своими задачами: увлажняет, тонизирует и освежает. В его составе — органический экстракт алоэ, обладающий противовоспалительным действием, и винограда — защищает от действия свободных радикалов и раннего старения.

По отзывам, за такую стоимость это неплохой продукт без эффекта липкости на коже и с легким подсушивающим действием. Но у некоторых покупателей вызывает аллергическую реакцию в виде высыпаний, что портит впечатление о средстве.

Средняя цена — 161 рубль.

ARAVIA AHA-Glycolic Tonic

prt scr market.yandex.ru /

Косметика Aravia — профессиональная, но доступна в свободной продаже. Тоник для жирной кожи этого бренда содержит спектр органических кислот. Комплекс улучшает состояние эпидермиса, склонного к жирности, гиперкератозу и появлению акне, нормализует уровень pH, подавляет активность патогенных бактерий и поддерживает упругость тканей. Продается раствор в удобном флаконе с пульверизатором, расходуется экономно, подходит для всесезонного использования, так как содержание кислот в нем невелико.

По отзывам, раствор может пощипывать лицо, особенно если есть открытые воспаления и ранки. Помогает бороться с прыщиками, шелушениями, обладает приятным запахом и немного осветляет кожу. На чувствительной коже может вызвать раздражение, которое проходит через несколько минут.

Средняя цена — 698 рублей.

Clarins Lotion Tonique Purifiante

prt scr market.yandex.ru /

Косметика Clarins французского производства, что не может не отражаться на ее ценнике. Но поклонники марки ценят ее качество и безопасность. Тоник для жирной кожи Clarins не содержит спирта, а насыщен экстрактами лекарственных растений. Комплекс полифенолов цветков шафрана подсушивает и матирует кожу, помогает сужать поры. В состав включены пребиотики для нормализации микрофлоры и улучшения местного иммунитета и освежающие компоненты.

Из недостатков средства можно отметить разве что высокую стоимость и небольшой флакон — всего 200 мл.

Средняя цена — 1680 рублей.

Christina Comodex Purifying Toner

prt scr market.yandex.ru /

Средство из профессиональной косметической серии, которое косметологи могут рекомендовать в период обострения акне и для краткосрочного курса. Тоник для жирной кожи «Кристина» обладает выраженным антибактериальным и поросуживающим действием. Настоящую «тяжелую артиллерию» для патогенов образуют спиртовый компонент, камфора, ментол, экстракт цветков ромашки. Для повседневного применения раствор не подойдет, да и стоимость его кусается.

Средняя цена — 1770 рублей.