Саратовский бизнесмен заплатил местному судье 4 млн рублей за невозможную услугу

Саратов, 15 апреля. Предприниматель хотел изменить приговор суда в свою пользу и отдал крупную сумму денег представителю закона, не имевшему необходимых полномочий.

Полиция расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденное против судьи Арбитражного суда, сообщает пресс-служба СК РФ. На имущество подозреваемого наложен арест.

По данным следствия, представитель закона получил от местного бизнесмена 4 млн рублей в обмен на обещание изменить решение суда в апелляционной инстанции. Однако аферист не имел необходимых полномочий и явно пытался обмануть предпринимателя.

Подозреваемый не признал свою вину. Стражи порядка выясняют все обстоятельства дела.

Ранее ФАН сообщал о том, что сотрудники ФСБ провели обыски в «Ростелекоме» по делу о крупном мошенничестве.